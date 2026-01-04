「主守手」のハンド＆スキンクリームを塗る職人の手（三気建設提供）

岐阜県大野町の建設会社が手がけた保湿クリームが話題だ。開発したのは社長の長女。東京の化粧品会社を辞めて実家の会社にUターン就職したところ、職人がセメントによる手荒れで悩んでいることに気づいた。「仕方ないと諦められてきた手荒れと本気で向き合った。会社の主役である職人を守れたら」と願いを込める。（共同＝樋口華）

キャップを開けると、ハーブやかんきつの香りが広がる。肌につけると軽やかで、べたつかない。パッケージは、使う人を選ばない落ち着いたデザインだ。のり面保護を請け負う三気建設の杉山阿有美さん（33）が企画開発した。

土木業は、過酷な労働環境から負のイメージを持たれがち。「暮らしと切り離せないのが土木。平時も災害時も真っ先に現場へ向かうのに、十分に評価されていない」。東京で勤務していた頃、こんなもどかしさを感じていた。「私が魅力を伝えないでどうする」と熟考の末、従業員十数人の三気建設に人事・広報担当として就職した。

最初にしたのは職人との一対一の面談。全員が手荒れに悩んでいた。見過ごされてきた悩みが解決すれば、働きやすさの向上につながるはず。自身の化粧品開発の経験と現場の課題が重なった。

真っ赤に荒れ、かゆみのある手で作業する職人から意見を聞き、試作を重ねた。昨年11月、ブランド「主守手」を立ち上げ、ハンド＆スキンクリームを発売した。潤いが続き、何度も塗り直さなくていい点が職人に好評だという。

手を酷使する陶芸家や生花店員、幼い子どもを育て手洗いが欠かせない親など、愛用者は幅広い。発売1周年を記念し今年11月に主催したイベントには、ものづくりに携わる土木業以外の人たちも出店し、異業種間のつながりを生んだ。

職人を第一に考える姿勢が伝わり、三気建設に新たに3人が入社するなどさまざまな成果が表れている。杉山さんは「『主守手』を土木業全体の誇りを高める存在にしていけたら」と意気込む。

三気建設の自社ブランド「主守手」のハンド＆スキンクリーム