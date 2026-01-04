◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

箱根駅伝が3日に終了。2度目の3連覇を達成した青山学院大学は、総合記録・往路記録・復路記録の全てを塗り替える完全優勝で幕を閉じました。

過去最速のレースでは、区間新記録が5区間で誕生。計7人が従来の区間記録を上回る快走を披露しました。

往路では1区から記録ラッシュ 5区は“箱根の山に神が舞い降りた”

2日に号砲を迎えた第102回箱根駅伝。大手町から箱根・芦ノ湖を結ぶ107.5キロの往路では、3区間(1、2、5区)で新記録が誕生しました。

まずは“大逃げ”が注目された1区。従来の区間記録は第98回大会で中央大・吉居大和選手が記録した1時間00分40秒でした。これまで1時間1分を切ったランナーは吉居選手ただ一人でしたが、今大会は8人のランナーが1時間0分台で走破するハイレベルな戦いとなりました。

その1区を制したのが、國學院大學の青木瑠郁選手(4年)です。一度は最後尾につけ、好機を狙っては集団を牽引した青木選手は、終始落ち着いたレース運びから最後は抜けだし、1時間00分28秒の快走で区間賞。従来記録を12秒更新しました。なお、区間2位の中央大・藤田大智選手(3年)が1時間00分37秒でこちらも新記録。3番手で駆け抜けた関東学生連合チームで筑波大の川崎颯選手(3年)が1時間00分38秒で3人が区間記録超え。川崎選手は、OP参加のため“幻の記録”となりますが、駅伝ファンの記憶に刻みました。

続いて、各校のエースが集う花の2区。鶴見中継所から戸塚中継所を結ぶ23.1キロには、途中に権太坂など難所が待ち構えますが、城西大のV.キムタイ選手(4年)は6位から先頭に順位を押し上げる激走。第101回大会で東京国際大・R.エティーリ選手が記録した1時間05分31秒を22秒上回る、1時間05分09秒の区間新記録を叩き出し、エース対決を制しました。

箱根駅伝最大の難所である山上りの5区。これまで山の神や山の妖精など数々の愛称が生まれた5区では、“シン・山の神”が誕生しました。3連覇を狙う青山学院大は、5区にエースで主将の黒田朝日選手(4年)を起用。小田原中継所を首位と3分24秒差の5位でスタートしました。

黒田選手は城西大学、國學院大學、中央大学を抜くと、残り2キロを切ったところで“山の名探偵”早稲田大学・工藤慎作選手(3年)を抜き、大逆転での往路優勝。黒田選手のタイムは1時間7分16秒で、前回大会で青学OBの若林宏樹選手が記録した1時間09分11秒を『1分55秒』更新する衝撃の区間新記録。実況も「箱根の山に神が舞い降りた」と絶叫しました。

往路では3区間、5人が新記録を達成。惜しくも区間新とはなりませんでしたが、4区では早稲田大1年の鈴木琉胤選手が1時間00分1秒で区間賞。Y.ヴィンセント選手(東京国際大)の区間記録と1秒差に迫るなど、各区間で好タイムが生まれました。

▽往路新記録

・1区青木瑠郁(国学院大)1時間0分28秒

・2区ヴィクター・キムタイ(城西大)1時間5分9秒

・5区黒田朝日(青学大)1時間7分16秒

復路も記録ラッシュ 佐藤圭汰は1か月前に大腿骨の疲労骨折も10区で意地の激走

3日にスタートした109.6キロの復路。往路に続き、2区間(8、10区)で新記録が生まれました。

その1つが、平塚中継所から戸塚中継所を結ぶ21.4キロの8区。首位をひた走る青山学院大学・塩出翔太選手(4年)が、3年連続の区間賞に輝きました。7区で2位・國學院大學から猛追を受け、1分28秒差まで詰められる中、襷を受けた塩出選手が力走。小松陽平選手(東海大学)の持つ区間記録を4秒上回る1時間03分45秒をたたき出しました。

2つ目は、最終10区。往路7位と出遅れた駒澤大学は、エース・佐藤圭汰選手(4年)を起用。1か月前にも大腿骨(だいたいこつ)の疲労骨折に見舞われていたといい、「2週間ちょっとで合わせる形となってしまって、本当に不安で仕方なかった」と振り返りますが、1時間07分31秒の力走で従来記録を19秒更新。4年間、ケガに苦しんだ佐藤選手ですが、最後の箱根路は意地の区間新でチームを6位に押し上げました。

そのほか記録更新とはなりませんでしたが、山下りの6区では、創価大の小池莉希選手(3年)が区間記録に1秒と迫る激走。区間2位の伊藤蒼唯選手(4年)も区間記録にあと3秒差と快走します。7区は國學院大學の高山豪起選手(4年)が区間記録にあと11秒に迫るなど、復路でも“高速化”が目立った箱根駅伝でした。

▽復路新記録

・8区塩出翔太(青学大)1時間3分45秒

・10区佐藤圭汰(駒大)1時間7分31秒

なお、青山学院大学は往路、復路ともに新記録。総合タイムも3分以上更新する新記録で制しました。