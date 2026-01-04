背番号は選手にとってもう一つの「顔」だ。入団時に大きな数字だったとしても、活躍して一流プレーヤーの仲間入りをすれば小さな、チームを代表するような番号に変わるケースも多い。

西武・西川愛也外野手（26）は昨季が入団8年目。124試合に出場して規定打席に到達し、134安打、10本塁打、38打点、25盗塁、打率・264と全ての成績でキャリアハイをマークした。64得点はリーグトップ。「1番・中堅」に定着してゴールデングラブ賞にも輝くなど、まさにブレークの1年だった。

その背番号は「51」。昨季の活躍により、番号を変える可能性があるのか？西川は「変えないですね。（51番は）結構、好きなんで」と現在の番号への愛着を示した。昨年12月11日に3500万円増の年俸5700万円でサインした契約更改交渉の席上でも、背番号変更の話は出なかったという。

現在、西武の1桁の「空き番」は、かつて土井正博や清原和博、中島宏之、山川穂高ら強打者がつけた「3」。今季限りでの現役引退を表明している栗山巧の「1」も、秋山幸二や佐々木誠らもつけた「ライオンズの外野手」を象徴する番号だ。

一方で「51」はオリックス、マリナーズのイチローや広島時代の鈴木誠也（現カブス）、横浜（現DeNA）の鈴木尚典ら「強打の外野手」の代名詞。特にイチローは右翼の守備位置が「エリア51」とも称され、マ軍の永久欠番ともなった。

ならば、「レオの51」といえば西川。今季以降のさらなる活躍で、ユニホームの背中につけた「51」もより輝きを放つことになる。（記者コラム・鈴木 勝巳）