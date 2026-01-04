回転ディスクを読む腕時計。慣れたら読みやすい、かもしれない
腕時計といえば、針で時間を読むアナログか、数字で確認するデジタルが定番です。
でも、フランス・パリ発のマイクロウォッチブランド SpaceOne（スペースワン）は、針を使わないアナログ表示を選びました。時刻を示すのは、くるくると回転する複数のディスクです。
ぱっと見では、どうやって時間を把握すればいいのか分かりませんが、どうやら世界24都市の時刻が一瞬で読める直感的かつ実用的な腕時計なんですって。
盤面を動かして、情報を配置
新作時計「WorldTimer」の最大の特徴は、回転ディスクによる時間表示です。
3時位置に分と秒、6時位置に12時間、9時位置には24時間と都市名のディスクを同軸で重ね、盤面全体が動くことで時間を示します。
針を追うのではなく、「情報が配置されていく」のを読むみたい。
操作も意外と簡単らしく、右側のクラウンは三段階構造で、都市名だけを切り替えたり、ローカルタイムとワールドタイムを同期させたりと、複雑な見た目に反して扱いやすく設計されているそう。
海外出張や移動が多い人ほど、この合理性が刺さりそうです。
デザインは奇抜、機能は堅実
ケース素材はグレード5チタン。軽量で強度が高く、ポリッシュやブラッシュ、ビーズブラストを組み合わせた立体的な仕上げです。
サイズはやや大ぶり。ドーム型サファイアクリスタルと相まって、存在感はかなり強めです。
内部にはスイス製のSoprod P024自動巻きムーブメントを搭載。その上に、パリで組み上げた独自モジュールを重ね、複数ディスクを制御しています。
28,800振動、パワーリザーブは約38時間。見た目は尖っているけれど、中身は堅実というタイプです。
限定モデル。欲しい人は急いだほうがいい
カラーはブルー、シルバー、ブラックの3色展開で、いずれも世界限定生産。
価格は53万9000円（税込）。
モデルごとに限定数は異なり、100本〜300本のみ。すべてシリアルナンバー入りです。
販売は、2025年12月27日からH°M’S” WatchStore 表参道 で先行スタート。
2026年1月5日からは公式オンラインストアでも一般販売されますが、数量限定なので完売次第終了。欲しい方はお早めにどうぞ。
