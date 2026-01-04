27ºÐ¼çÉØ¤¬Æ±Î½¤«¤é¤Î¡È¤¢¤ë°ì¸À¡É¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤À¤È¼«³Ð¤·¡Ä¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù¡¡Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÎµÜËÜçýÍ³¤¬¸ì¤ë¸«¤É¤³¤í
¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù(1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¿åÍË25:00¡Á25:30)¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾ËÜºÚÊæÌò¤ò±é¤¸¤ëµÜËÜçýÍ³¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
µÜËÜçýÍ³
¡ûµÜËÜçýÍ³¡¢Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1ÏÃ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ÈºÇ½ªÏÃ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ËÁ´Á³°ã¤¦Êª¸ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Å¸³«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Þ¤º¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£1ÏÃ¤È2ÏÃ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ë§²ì(½Ó)´ÆÆÄ¤¬¡¢¸µ±þ±çÃÄÄ¹¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤À¤«¤é¡¢½éÆü¤Î1¥·¡¼¥óÌÜ¤«¤é¡¢¤â¤¦1¥«·î¤¯¤é¤¤»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¸¶ºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç!¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤!¡×¤È¾¯¤·¥à¥«¤Ä¤¯¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í»¡¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´ÏÃ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ÏÃöÄÍ·òÂÀ¤é¤âÅÐÃÅ
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ÏµÜËÜ¤Î¤Û¤«¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢ÊÒ»³Ë¨Èþ¡¢¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ(A.B.C-Z)¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÃöÄÍ¤ÏºÚÊæ¤ÎÉ×¡¦¾Ê¸ãÌò¡¢ÊÒ»³¤Ï¾Ê¸ã¤ÎÆ±Î½¡¦ÀõÌî°½¹áÌò¡¢¸ÍÄÍ¤ÏºÚÊæ¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¸µ¥«¥ì¡¦ÇòÀîÅ°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡û¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾ËÜºÚÊæ(27)¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼çÉØ¡£Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÉ×¡¦¾Ê¸ã¤È¤Ï·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨É×ÉØ±ßËþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿ºÚÊæ¤Ï¡¢¾Ê¸ã¤¬¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤¹¤ë¤¬¶õ²ó¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾Ê¸ã¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¡¦ÀõÌî°½¹á¤«¤é¡Ö»ä¤Î¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤?¡×¤ÈÉÔÎÑ¤ÎÍ¶¤¤¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¼¡Âè¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£°ìÊý¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¿´¶¤ÎºÚÊæ¤â¤Þ¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¸µ¥«¥ì¡¦ÇòÀîÅ°¤È¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ¥¤·¤µ¤Ë¿´¤Îµò¤ê½ê¤òµá¤á»Ï¤á¤ë¡£
É×¤Î¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¡¢°¦¿Í¤Î¡ÖÌî¿´¡×¡¢¸µ¥«¥ì¤Î¡Ö¸¥¿È¡×¡£4¿Í¤ÎÃË½÷¤Ë¤è¤ë¡ÖÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡×¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤·¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿´ÍýÀï¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
µÜËÜçýÍ³
¡ûµÜËÜçýÍ³¡¢Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1ÏÃ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ÈºÇ½ªÏÃ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ËÁ´Á³°ã¤¦Êª¸ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Å¸³«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Þ¤º¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£1ÏÃ¤È2ÏÃ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ë§²ì(½Ó)´ÆÆÄ¤¬¡¢¸µ±þ±çÃÄÄ¹¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤À¤«¤é¡¢½éÆü¤Î1¥·¡¼¥óÌÜ¤«¤é¡¢¤â¤¦1¥«·î¤¯¤é¤¤»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¸¶ºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç!¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤!¡×¤È¾¯¤·¥à¥«¤Ä¤¯¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í»¡¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´ÏÃ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ÏÃöÄÍ·òÂÀ¤é¤âÅÐÃÅ
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ÏµÜËÜ¤Î¤Û¤«¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢ÊÒ»³Ë¨Èþ¡¢¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ(A.B.C-Z)¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÃöÄÍ¤ÏºÚÊæ¤ÎÉ×¡¦¾Ê¸ãÌò¡¢ÊÒ»³¤Ï¾Ê¸ã¤ÎÆ±Î½¡¦ÀõÌî°½¹áÌò¡¢¸ÍÄÍ¤ÏºÚÊæ¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¸µ¥«¥ì¡¦ÇòÀîÅ°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡û¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾ËÜºÚÊæ(27)¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼çÉØ¡£Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÉ×¡¦¾Ê¸ã¤È¤Ï·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨É×ÉØ±ßËþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿ºÚÊæ¤Ï¡¢¾Ê¸ã¤¬¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤¹¤ë¤¬¶õ²ó¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾Ê¸ã¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¡¦ÀõÌî°½¹á¤«¤é¡Ö»ä¤Î¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤?¡×¤ÈÉÔÎÑ¤ÎÍ¶¤¤¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¼¡Âè¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£°ìÊý¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¿´¶¤ÎºÚÊæ¤â¤Þ¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¸µ¥«¥ì¡¦ÇòÀîÅ°¤È¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ¥¤·¤µ¤Ë¿´¤Îµò¤ê½ê¤òµá¤á»Ï¤á¤ë¡£
É×¤Î¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¡¢°¦¿Í¤Î¡ÖÌî¿´¡×¡¢¸µ¥«¥ì¤Î¡Ö¸¥¿È¡×¡£4¿Í¤ÎÃË½÷¤Ë¤è¤ë¡ÖÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡×¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤·¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿´ÍýÀï¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£