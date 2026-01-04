北村一輝似の男性と…ゴルフ界の新星・青木香奈子が実業家と真剣交際の「その後」

’24年にプロ合格し、’25年にデビューしたゴルフ界の大型ルーキー・青木香奈子（25）。ゴルフファンの期待通り、４月には下部ステップ・アップ・ツアー『大王海運レディス』で優勝を果たしたが、レギュラーシーズンはなかなか結果を残せずにいた。そんな彼女を支えていたのが、17歳年上の“カレ”だった。’25年７月24日に配信した記事をもとに振り返る。

男性の正体は……？

うだるような暑さが続いていた’25年７月上旬のある夜、都内のカフェのオープンテラスで一組のカップルが向かい合って座っていた。周囲の喧噪(けんそう)をヨソに女性は終始俯(うつむ)きがち。食事を終えると女性──プロゴルファーの青木香奈子はハンカチで目元を押さえ、男性を見つめる瞳がみるみる赤くなった。

「青木は’24年、６度目の挑戦でプロテストに合格した苦労人です。その一方でアマチュア時代から知名度はバツグン。インスタグラムのフォロワー数は10万人超え、デビュー前から９社とスポンサー契約を結ぶ大型ルーキーとしてゴルフ界注目の存在です」（ゴルフ雑誌編集者）

そんなホープがなぜ、都内のカフェで涙していたのか。実はこの日──彼女は「資生堂･JAL レディスオープン」（神奈川・戸塚カントリー倶楽部）に出場するも、＋４で予選落ち。失意の彼女を愛車のテスラで迎えたのが件(くだん)の男性だった。彫りの深い顔立ちが俳優の北村一輝を彷彿(ほうふつ)とさせるこの彼が、青木を会場からカフェまでエスコートしたのである。舞台をカフェに戻そう。

男性が会計を済ませると、二人はライトアップされた道を寄り添い歩き始めた。その途中、彼女を励ますように男性がスッと肩を抱き寄せた。二人は身体を寄せ合ったままパーキングに向かうと、車で近くのタワマンへ。そのままエントランスの中へと″カップイン″するのだった。

青木に優しい″寄せ″をみせたこの男性、いったい何者なのか。

「アパレル会社を経営するＡ氏です。会社の年商は10億円以上。青木は’23年の春、キャディーとして働いていた宮崎県のゴルフ場で17歳年上のＡ氏と知り合い、関東で活動するための資金を援助してもらったと聞いています。確か、Ａ氏は結婚していたと思うのですが……」

二人はどのような関係なのか。青木とマネジメント契約を結ぶ会社は本誌取材に「お付き合いさせて頂いております」と回答。青木本人も本誌の取材後、自身のインスタグラムに《お付き合いしている方がいます》と投稿した。

Ａ氏も自身の会社を通して、

「共通の知人を通じて知り合い、現在は交際関係にあります。出会いのきっかけはゴルフ関係者とのご縁によるもので、当初は応援・支援者という立場でした。その後、お互いの信頼関係を築き、交際に至りました。私はすでに離婚しており、現在は独身です」

と交際を認めた。

〈オフにやりたいことが見つかった〉

青木の’25年の成績は、レギュラーシーズン21試合中、17試合が予選落ちと厳しい結果となった。’25年12月には、’26年シーズンのツアー出場資格を得るための重要な大会『JLPGAファイナルQT』に挑んだものの、トータル３オーバー・71位で来季前半戦の出場権を逃した。それでも、青木は、

〈なんだかんだステップで優勝できて、レギュラーにも思ったよりも参戦できた年だったので、すごくいい経験をさせてもらった。オフにやりたいと思うことが見つかった一年でした〉（『ALBA net』12月８日配信）

〈食べまくって、体をでかくしたいと思います。来年は『あいつ誰？』っていうくらい、大きくなっちゃうかもしれないです（笑）〉（同上）

と、前向きだ。12月16日には自身のインスタグラムを更新。この日、行われた『2025 JLPGA AWARDS』での画像を公開し、花柄をあしらったミニワンピ姿の美脚スタイルを披露した。

来年こそ、レギュラーツアー初優勝を飾り、公私ともにファンを喜ばせてくれる報告を期待したい。