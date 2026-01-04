40・50代「コーデマンネリ化」→【グローバルワーク】の「パンツコーデ」が参考になる！

毎日同じようなパターンのコーデで飽きてきた……。そんなミドル世代のマンネリを打破するなら、【グローバルワーク】のおしゃれ店員さんによるコーデ術を真似してみて。今回は、ストレートパンツを使った最旬スタイルをピックアップ。トレンドのアイテムやカラーを詰め込んだ着こなしをご紹介するので、ぜひトライしてください。

大人カジュアルなレイヤードコーデ

【グローバルワーク】「多機能あったかストレートパンツ」\3,593（税込・セール価格）

ストンと落ちるストレートシルエットが美しいパンツ。こなれ感のあるゆるっとした幅で、脚のラインを拾いにくく体型カバーも狙えそうです。トレンドカラーのブラウンのトップスにシャツをレイヤードすれば、こなれ感も上品さも備わった最旬ルックに。カジュアルに寄り過ぎないよう、足元はクラシカルなローファーできれいめに仕上げて。

レーススカートを重ね着してマンネリを打破

【グローバルワーク】「ストレートデニム」\4,791（税込・セール価格）

いつも同じようなデニムコーデになりがち……。そんな時はプラスワンアイテムが頼りになります。ガラッと垢抜けが狙えるのは、繊細なレーススカート。透け感が加わることで、コーデの奥行きを演出しながら、シャレ感もグンとアップ。差し色として赤のバッグを合わせると、レディなムードが漂うこなれコーデの完成。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M