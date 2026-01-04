デパートのすみっこのイスに「救われた（涙）」私が各階の休憩スペースをつい探してしまうワケ

筆者の話です。

デパートの片隅にある「小さな休憩スペース」が、今の私には欠かせない存在になっています。

忙しい場所の中でそっと立ち止まれた、その日のことです。

歩き続けるのがつらい日

デパートに行くと、各階に設けられた休憩スペースをつい確認してしまいます。



買い物は好きなのに、膝が痛い日や季節の変わり目は、想像より早く体がしんどくなることがあるからです。

無理をするとあとが大変になる……その経験を重ねてからは、あの「小さなスペース」を見つけるだけで少し安心できるようになりました。



ふと腰掛けられる場所があると思うだけで、外出のハードルが下がる気がします。

ふいに訪れる「限界サイン」

その日も最初はいつも通りに回っていましたが、急に汗がにじみ、頭がぼんやりしてきました。



「これは少し休んだほうがいいかも」



そう感じた私は、迷わず休憩コーナーへ向かいました。

イスに腰を下ろし、水分を取って深呼吸を繰り返すと、体の強ばりがゆっくりほどけていきます。



ざわざわしたデパートの中なのに、その場所だけは不思議と静かに感じられました。