デパートのすみっこのイスに「救われた（涙）」私が各階の休憩スペースをつい探してしまうワケ
筆者の話です。
デパートの片隅にある「小さな休憩スペース」が、今の私には欠かせない存在になっています。
忙しい場所の中でそっと立ち止まれた、その日のことです。
歩き続けるのがつらい日
デパートに行くと、各階に設けられた休憩スペースをつい確認してしまいます。
買い物は好きなのに、膝が痛い日や季節の変わり目は、想像より早く体がしんどくなることがあるからです。
無理をするとあとが大変になる……その経験を重ねてからは、あの「小さなスペース」を見つけるだけで少し安心できるようになりました。
ふと腰掛けられる場所があると思うだけで、外出のハードルが下がる気がします。
ふいに訪れる「限界サイン」
その日も最初はいつも通りに回っていましたが、急に汗がにじみ、頭がぼんやりしてきました。
「これは少し休んだほうがいいかも」
そう感じた私は、迷わず休憩コーナーへ向かいました。
イスに腰を下ろし、水分を取って深呼吸を繰り返すと、体の強ばりがゆっくりほどけていきます。
ざわざわしたデパートの中なのに、その場所だけは不思議と静かに感じられました。