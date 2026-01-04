またまた大当たりの新作キターーーッ！！【ローソン】どハマり注意♡「スイーツ系パン」

【ローソン】の新作パンは、今季もスイーツ系が大豊作！ ふわふわ生地にたっぷりクリーム、香ばしいナッツやホワイトチョコのアクセント……。あまりに美味しそうで、今回ご紹介するすべて、筆者も思わずぺろりと完食してしまいました。コーヒーやミルク、チョコなど、それぞれの個性が光る注目パンを一挙にご紹介します。

大人のほろ苦さを堪能して！「珈琲ホイップパン」

ふんわりとしたパン生地に、エスプレッソのほろ苦さを効かせたホイップクリームがたっぷり入っています。まろやかな甘さと香ばしいアーモンドの風味が絶妙に溶け合い、上品で奥行きのある味わいに仕上がっています。コンビニパンとは思えない高級感のある味わいに、筆者もメロメロになってしまいました。ちょっと贅沢な気分を堪能したい大人にぴったりのスイーツパンです。

王道なのに新鮮！「チョコチップメロンパン」

その名の通り、チョコチップをたっぷり練り込んだメロンパン。噛むたびに甘い香りが広がり、まるでスイーツのような満足感があります。チョコのコーティングやサンドされたホイップクリームの効果で、ほろ苦いコーヒーやカフェラテともぴったり。昔ながらのメロンパンの良さを残しつつ、ご褒美感も添えた逸品です。

満足感120%！「もれそうなメガクリームパン」

「メガ」の名にふさわしく、ずっしりボリューム満点のクリームパン！ 中にはトロッとしたカスタードクリームがたっぷり入っており、一口食べると口いっぱいに広がる濃厚な甘さがたまりません。素朴な味わいのパン生地との相性も抜群で、どこか懐かしさを感じる優しい味。頑張った日のご褒美や、コーヒーブレイクのお供にもおすすめです。

ミルキーな幸せに感謝感激！「MILKふんわりホイップロール」

ふわふわのコッペ生地に、ミルクホイップをたっぷりサンド。半分はホワイトチョコでコーティングされており、ザクッとした食感と濃厚な甘さがアクセントになっています。ホイップは軽やかでミルキーで、まるでケーキを食べているような贅沢感◎ 生クリーム専門店とのコラボらしい上品な甘さで、思わず笑顔になる美味しさです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@yuumogu22様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里