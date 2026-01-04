STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサー(22)が3日、自身のインスタグラムを更新。入社1年目の感想と今年の目標を掲げた。



【写真】モデルさんのような笑顔とデコルテがまぶしいです

「2025年は小学生の頃からの夢を叶えることができ、人生で1番嬉しい年でした。社会人としても、北海道民としても1年目。初めてのことばかりで、多くの学びと出会いに恵まれた、忘れられない1年になりました。」と投稿。



「仕事では、ある日はイベントMC、ある日は大道芸を披露、またある日はラップバトルなど本当に色々なことを経験することが出来ました。10月からは『どさんこワイド朝』で早起き生活を送っています。」とつづり、笑顔がまぶしい仕事やプライベートのオフショットを掲載。



「お休みの日は北海道に詳しくなるために、よく車を自分で運転して、旭川や函館など北海道の色々な所を巡りました。巡った先々で北海道の魅力を肌で感じ、北海道のことをより大好きになった1年でもありました。」と振り返った。



「以前から応援してくださっている皆様 そして2025年に新しく見つけてくださった皆様もありがとうございました」と記し、今年は去年以上に成長の年にしたいです！百万馬力で頑張ります」とした。



フォロワーからは「これは…ちょっとした写真集だ」、「応援してます！」、「イイオナゴ」、「美人さん」などの声が寄せられた。



竹井アナは2003年2月27日生まれ、東京都出身。日本女子大学卒業後、2025年STV札幌テレビ入社。大学在学中には「日本女子大学コンテスト2023」グランプリを受賞。



