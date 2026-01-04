帝京長岡3年DF桑原脩斗「出口を塞ぐ守備ができた」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく『冬の主役たち』。

今回は3回戦で昌平高との『東西プレミア対決』を1-0で制した帝京長岡のセンターバック・桑原脩斗について。MF長璃来（川崎フロンターレ内定）と山口豪太（湘南ベルマーレ内定）の2人のプロ内定を含む多彩な相手の攻撃陣を自慢の守備でシャットアウト。屈強なCBに訪れた大きな心境の変化とは―。

帝京長岡の屈強な3バックが2列目からどんどん進入を試みようとする昌平アタッカー陣を食い止めた。特に左CBの桑原と右CBの2年生・吉田龍悟は『ポケットの番人』として立ちはだかった。

中でも桑原は多忙を極めた。左からは山口がサイドのスペースやハーフスペースを狙ってドリブルを仕掛け、左足でシュートとラストパスを狙ってくる。右からは長にMF稲垣純をマンマークに当てながらも、長がそれを振り切ってドリブルで加速した状態で桑原のエリアに流れてくる。

この2人だけではない、FW立野京弥がポストプレーをしながらも、自らラインブレイクを仕掛けてくるMF屋宣蒼、飯島碧大がキレのある動きで湧き出てきて、ポケットに進入しようとしてくる。

一瞬でも気を抜けばやられてしまう状況下で、桑原は最後まで高い集中力を維持した。立ち上がりからはビルドアップ面でも落ち着いたパス捌きを見せると、29分にはDFラインの裏を狙った立野のトラップ際で、上手く身体を相手とボールの間にねじ込み、鮮やかに奪い取った。34分には昌平GK小野寺太郎のロングキック一発に抜け出そうとする屋宣をフィジカル一発でシャットアウトした。

後半はより攻め込まれる展開になったが、後半15分に右サイドのMF人見大地の突破を身体を張ってブロック。同17分には左サイドで山口と1対1になるが、完全にドリブルコースを塞いでから、左足のクロスを足に当てて弾き出した。同20分には長のドリブルを身体を入れてボールを奪い取るなど、ペナルティーエリア内に来るボールはほぼ制圧する勢いで、ゴール前に強固な鍵をかけた。

前半15分に挙げたMF樋口汐音のゴールを守り抜く形で1-0のクリーンシートで東西プレミア対決を制した。

「相手にボールを持たれているのではなく、『持たせている』という感覚を持って、最後のところでは絶対にやらせないという気持ちでプレーしました。特に7番（長）と10番（山口）には絶対にやらせないという意識を持ちました。周りと連携をしながら、最後は3バックで出口を塞ぐ守備ができたと思います」

きっかけはNACK5スタジアム

屈強なフィジカルを誇る桑原は、高校入学時はトレーナー志望だった。理由は地元の北海道コンサドーレ札幌U-15でプレーしていた時、加入と同じタイミングで大宮アルディージャからやってきた元Jリーガーの横山知伸フィジカルコーチと3年間、一緒に肉体改造に取り組んだ。

「ヨコさんがずっと親身に付き合ってくれて、本当にフィジカル面だけじゃなく、精神面でもいろんなことを教わった。『僕もヨコさんのようになりたい』とトレーナーを目指すようになったんです」

札幌U-18に昇格できなかったが、進路を帝京長岡にしたのも、「選手として技術を磨きながら、フィジカルトレーナーとしての勉強も並行して出来ると思った」と、強豪のサッカー部に飛び込み、寮生活をしながらサッカー選手とトレーナーの両方の経験を積むという明確な狙いがあったからだった。

そして、彼が高校1年生の冬。憧れの存在であり、恩師だった横山が脳腫瘍の再発によって、この世を去ったことをニュースで知った―。

「頭の中が真っ白になりました。信じられなかった」と大粒の涙を流した。受け入れるまでに時間がかかったが、徐々に「ヨコさんにもっとサッカーを頑張る姿を空の上から見て欲しいし、ヨコさんのようなトレーナーになりたい」という気持ちが芽生え、日々の練習と専門書の読書と勉強という努力をひたすら続けた。

卒業後は関東大学サッカーリーグ1部の東海大学への進学が決まっている。この選択も「プロサッカー選手とトレーナーの両方を目指すため」のものだったが、今大会でその考えに少し変化が訪れたという。

きっかけは1回戦の大社戦、2回戦の高川学園戦でNACK5スタジアム大宮のピッチに立ったことだった。

「ヨコさんが現役時代に立ったピッチに自分も立つことができて、心が震えたんです。これまで味わったことがないような観客の数と綺麗なピッチ。『ヨコさんはこんな素晴らしい場所でプレーしていたんだ』と思えば思うほど、『僕もプロになってこのピッチを踏みたい』と思うようになったんです」

どんどん心の中で大きくなっていく「選手権だけでなく、プロで活躍している姿をヨコさんに見せたい」という思い。それがトレーナーになる前にプロサッカー選手になって活躍をしたいという気持ちを強くさせたのだった。

「これからプロサッカー選手を目指して全力でやるとこの大会で決意を固めることができたからこそ、優勝して終わりたい。そのためにまずは次の尚志に勝って、国立に行きたい。目の前の試合に1つずつ集中して戦いたいです」

熱い想いを胸に秘めて。桑原は屈強なフィジカルと磨いてきた技術をフルに発揮して、強い覚悟と共に最終ラインで吠える。（安藤隆人 / Takahito Ando）