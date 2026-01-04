阿部サダヲ、再び昭和のおじさんに！ 『あんぱん』経て再度“親子”になった河合優実には「感心ばっかり」
1月4日21時から放送される阿部サダヲ主演のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系）。2024年に放送された連続ドラマの待望の続編だ。今回は、連ドラから引き続き主演を務める阿部にインタビュー。『ふてほど』のヒットをどう受け止めたのか。そしてこれまで阿部と共に多数の名作を生み出してきた脚本の宮藤官九郎や、朝ドラでも共演が続いた“娘”河合優実への思いとは？
【写真】江口のりこの“政治家姿”がキマッてる！ 『ふてほど』SPの場面写真
本作は、阿部演じる中学校の体育教師で昭和のおじさん・小川市郎が、ひょんなことから1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を連発、コンプラで縛られた令和の人々に考えるキッカケを与えていく意識低い系タイムスリップコメディー。宮藤官九郎の脚本による完全オリジナルストーリーで、妻を亡くした市郎とその一人娘、そしてタイムスリップしたことで出会う人々との絆を描く、ヒューマンコメディーの要素も持つ。
スペシャルドラマでは、タイムトンネルで好きな時代に行けるようになった市郎が、娘・純子（河合優実）の未来を変えるため再び立ち上がり、今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。
■流行語大賞にもなる大ヒット、待望の続編に「来たな」
2024年、ユーキャン新語・流行語大賞の年間大賞に「ふてほど」というワードが選ばれたほど、大ヒットとなったドラマ『不適切にもほどがある！』。これまで多数の作品に出演してきた阿部にとって、『ふてほど』はどんなドラマだったのか。「世間の人からもすごく言われます。見ている方がいっぱいいるんだなっていう作品ですね、いまでも言われることが多いので。なんとなく、連ドラの打ち上げの時にも（続編を）やりたいね、みたいな感じで終わったので、“来たな”という感じですかね。今後も続いたら面白いなと思います。キヨシ（坂元愛登）が活躍していってもいいんだろうなって」。
昭和元年から数えて100年目だった2025年。前年に放送された『ふてほど』の昭和シーンの数々も話題になったが、実際に昭和の青春時代を過ごした阿部にとっても、この盛り上がりは驚きだった。「昭和のことをやっているテレビ番組が多いなという感覚がありますね。懐メロなんかすごく耳にしますもんね。うちの娘もそうなんですが、すごく聴いてるんですよ、昭和歌謡。やっぱり（昭和は）面白い時代だったんだろうなって思います。古着屋さんとかでも、僕らの時代の頃の服みたいな……メッシュのタンクトップみたいなのを売っていたりするとびっくりしますもんね。『着てた〜！』って」。
連続ドラマでは令和と昭和を行き来していたが、今回は“いつでもドア”が登場。市郎はどんな時代にでも行けることになる。「“好きな時代に行ける”ってね、良いけど、すごく大変そうだなって。今どこに誰がいるのかがちょっとわからなくなって、珍しく宮藤さんもちょっと困ったって言いますからね」。
そんな中、さまざまな市郎が一堂に会するシーンも。いかにも大変そうなこの撮影について、阿部は「どうやってやるのかなと思った」と振り返りつつ「（市郎同士で）声や体も被っちゃいけないので、大変でした。難しいんだなって。時間はかかりましたね。でも、そういう体験が初めてなので面白かったです。さっき監督に聞いたら、（そのシーンが）良かったっておっしゃっていたので、ちょっと見たいです」と笑う。
■朝ドラでも“家族”演じた河合優実と再び“親子”に
『ふてほど』といえば、魅力的なキャスト陣にも毎度注目が集まる。今回は、ゲストとして江口のりこが出演。現実でも日本初の女性首相が誕生したばかりだが、江口も劇中で、未来で首相となる女性政治家を演じる。「江口さんは宮藤さん脚本の『俺の家の話』（TBS系）に出演されていて。それまでもなんでもできるなあと思っていたけど、宮藤さんの作品とも合うんだなと思ったので、共演できてうれしかったです。政治家の役をどんな風に演じるのかなと思ったけど、やっぱり面白いですね」と阿部を感心させる。「すごく楽しかったって。あんな江口さんなかなか見られないと思う。よかったです（笑）」。
また、『ふてほど』での親子役後、今年4月から9月にかけて放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』で再び共演した河合優実への思いも。「河合さんはいろんなものを持っている。かわいらしさとか、綺麗さとか、面白さとかね。いろいろな顔ができる人だから、すごいなといつも思いますね。ニュースを見ると、すぐ海外の映画祭とか行って英語喋ってるでしょ。なんかなんでもできちゃうんだなって感心ばっかりしてますね」。今回のSPで再び親子に“戻った”阿部と河合。「面白いことは絶対好きなんだろうなっていう感じはします。一緒にやりやすい。反応もすごくしてくれるし」と、相変わらず相性ぴったりなようだ。
■盟友・宮藤官九郎への揺るがぬ信頼「面白いじゃないですか、絶対に」
『ふてほど』の魅力は役者陣だけではない。これまで数々の名作を作り上げてきた脚本の宮藤×磯山晶プロデューサーのタッグが、阿部の新たな“代表作”を生み出した。「磯山さんと宮藤さんが話し合いを重ねてすごく考えて、そこになにも考えていない役者が入っていく。だって、こういう話になるって知らなかったですからね。実際に、（演じてみて）すごく考えられているなと思いました」。
脚本の宮藤も、演じるのが阿部だからと信頼してセリフを書いているという。長年タッグを組んできた2人だが、宮藤の書く脚本について阿部は「（演じる時に）そんなに考えなくていいというか。面白いじゃないですか、絶対に。だから、読んでいる感じでやればいいんだなって分かる。感覚でしかないんですけど、話し合ったこともないんです。読むだけでも面白いのに、喋ってもやっぱり面白いからすごいなといつも思いますね」と語った。
最後に、『ふてほど』SPに向けてメッセージを寄せた阿部。「今回は本当に昭和っぽいというか、家族で見ている時に、ちょっとこう、そわそわする時間が何回かあると思う。その昭和感を楽しんでいただくっていうのは、なんかうれしいですね。正月から不適切な感じがすごくするシーンも結構あるので、それは楽しみにしていただきたいし、やっぱり今まで通り、家族というか、親子愛みたいなところも続いてあるので、それは考えながら見ていただきたいです。あと、ちょっとメモしながら見た方がいい（笑）。今、何年の何をやっているかっていうのがすごく出てくるので。何回か見て楽しんでいただくこともできると思います。ぜひお正月に楽しんでいただきたいですね」。（取材・文：小島萌寧）
スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』は、TBS系にて1月4日21時放送。
