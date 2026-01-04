豊臣秀吉像に入り交じる「庶民の夢」と「天下人の孤独」。大阪城で天守を背にして立つ銅像が雄弁に語るもの

大阪城豊國神社に立つ、豊臣秀吉の銅像。その姿は勇猛で威厳に満ちあふれていながらも、どこか庶民的な雰囲気も漂わせる。



小学校の教師として授業で道徳を教える際に、さまざまな銅像を題材にして、学びを深めていたという、丸岡慎弥さん。著書『銅像が教えてくれる日本史』（扶桑社新書）から、銅像の姿から見えてくる秀吉の生き方について、一部抜粋・再編集して紹介する。

天守を背にして立つ秀吉像

大阪城を訪れる人々の目にまず飛び込んでくるのは、雄大な天守閣の姿です。しかし、その堂々たる天守を背にして立つ一体の銅像こそが、多くの人々の心を捉えて離しません。豊臣秀吉の銅像です。

令和8年（2026）には、秀吉と彼を陰で支えた弟の秀長（ひでなが）を描いたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が放映されますが、大阪城には豊臣兄弟を祀る豊國（ほうこく）神社があり、秀吉の銅像はその境内にあります。

高さ5.2メートル。像そのものが3.2メートル、さらに台座が2メートルを占めます。

大阪の青空を背に立つその姿は、まるで天を衝くかのようです。右手に軍配、左腰に刀。軍配は戦場を采配するだけでなく、天下を導く知恵と決断の象徴。刀は力を示しつつ、無用の争いを抑える権威を意味します。そして顔に刻まれた眼差しは、威厳の中にもどこか庶民的な親しみを残しています。

この秀吉像は、大阪城という舞台と不可分の存在です。かつて彼が築いた城、その城の前に立ち続ける像。それは単なる記念碑を超え、「大阪の歴史」と「庶民の夢」を体現しているのです。

農家に生まれた少年が天下人へ

1537年、尾張国の農家に生まれた日吉丸は、武士の家柄ではなく、学問の機会も乏しい少年でした。そんな少年がのちに天下人となるなど、誰が想像したでしょうか。

やがて日吉丸は織田信長に仕えることになります。草履取りとして奉公した際、冷えた草履を懐で温めて差し出した逸話はあまりにも有名です。小さな気配りと柔軟な発想は信長の目に留まりました。

さらに木下藤吉郎、羽柴秀吉と名を変え、次々に戦功を重ねていきます。農民の子から織田家の中枢へ―その驚異的な出世は、人々に「夢は努力で叶う」という現実を示しました。

本能寺の変と中国大返し

1582年、信長が明智光秀に討たれる「本能寺の変」が起きます。織田家は混乱に陥りました。しかし、秀吉は誰よりも早く動きます。

中国地方を支配する毛利軍と対峙し、備中高松城を包囲して水攻めを行っていた秀吉は、「信長討たれる」の報を聞くと、信長の死を伏せて毛利側とすぐに講和し、驚異的な速さで畿内へ引き返す「中国大返し」を行います。

秀吉はわずか十数日で数百キロを踏破し、山崎の戦いで光秀を討ちました。

この迅速な判断と行動力によって、秀吉は織田家の実権を掌握します。庶民出身でありながら、ついに権力の中心に躍り出た瞬間でした。

その後、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を破り、織田家の後継者争いを制します。1585年には関白に任ぜられ、豊臣の姓を賜ります。農民出身の男が朝廷の最高位に登りつめた事実は、人々に強烈な衝撃を与えました。

さらに秀吉は四国・九州を平定し、奥州仕置を経て、日本全国の統一を果たしました。戦国乱世を終結させたその手腕は、日本史上稀に見る偉業といえるでしょう。

刀狩と太閤検地で秩序ある社会へ

秀吉は統一後、社会を安定させるために数々の政策を実施しました。

・刀狩令によって農民や寺院から武器を取り上げ、反乱の芽を摘む。

・太閤検地を行い、土地と収穫を正確に把握し、租税制度を確立。

・楽市・楽座を推進し、商人の自由な取引を保証。

これらの政策は戦乱の世を収め、全国を一つの秩序ある社会へと導きました。

秀吉はさらに、政治にとどまらず文化の分野でも大きな影響を残しました。秀吉は千利休を重用して茶の湯を政治に取り込み、「わび・さび」の美意識を広めました。

黄金の茶室や北野大茶会はその象徴です。また、大坂城や聚楽第（じゅらくだい）を築き、豪華絢爛な文化を花開かせました。南蛮文化も積極的に取り入れ、ヨーロッパからの新しい技術や芸術を導入しました。

銅像の右手に掲げられた軍配、腰の刀、その衣装の細部―――どれもが秀吉の多面的な生き方を映しています。

無謀な戦だった朝鮮出兵

しかし、晩年の秀吉は朝鮮出兵という無謀な戦を決断しました。莫大な人命と資源を浪費し、その評価は大きく揺らぎます。

さらに、後継者とした幼い息子・鶴松が早世します。天下を統一した男が、わが子を喪い、悲嘆の中で晩年を過ごした事実は、華やかな栄光の裏に深い影を落としました。

天下人として日本を統一した秀吉は、1598年、その人生を閉じました。

大阪城の前に立つ豊臣秀吉の像は、単なる英雄の記念碑ではありません。そこには、草履取りから天下人へと駆け上がった栄光の物語と、晩年の苦悩と影が刻まれています。農民の子が天下を取る―それは庶民の夢の象徴でした。しかし同時に、権力者として背負った孤独や失意もまた深かったのです。

秀吉の銅像を見上げるとき、私たちは「庶民の夢」と「天下人の孤独」という二つの顔を同時に思い起こします。秀吉の像は、現代人に語りかけることなく、歴史そのものを雄弁に物語っているのです。

丸岡慎弥

元大阪市公立小学校15年勤務。現在、立命館小学校勤務。関西道徳教育研究会代表。日本道徳教育学会会員、日本道徳教育方法学会会員。銅像教育研究家。教師の挑戦を応援し、挑戦する教師を応援し合うコミュニティ「まるしん先生の道徳教育研究所」を運営