º£Æü4Æü¤«¤é26Ç¯ÅÙNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¼ç±é¤ÏÇÐÍ¥ÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¡£Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¡¢·»Äï¤Îå«¤È¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤ëÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¡È·»Äï¡É¤ä²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û
¡ÈÂÀ²ì¤¬Âç²Ï¡É¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ°ì¿§¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÆüÍËÆü¤ò¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¢½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·»¤Ï100¿Í¤Ë1¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¡¢½¨Ä¹¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ÎµÕ¤Î99¿Í¤ÎÊý¤Ë¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦·Ê¿§¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ËÌÜÀþ¤ò¤¯¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¿Ã¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉ´À«¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬É½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¼«¿È¤Ë¤â·»Äï¤¬¤¤¤ë¡£5ºÐ¾å¤Î·»¤Ë¡¢Æ±¤¸ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÂº¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¡£ÃçÌî¤Ï¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢½¨µÈ¡¢½¨Ä¹¤ÏÆ±¤¸·»Äï¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·»Äï´Ø·¸¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼ÂÀ¸³è¤À¤ÈËÍ¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦·»¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£·»Äï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îå«¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤ï¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â¿ÍÀ¸¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È±é¤¸¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½õ¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¡£¤³¤¦¤¤¤¦·»Äï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë·»¤ËÀÜ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¸µµ¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Éã¤Ë¤ÏÇÐÍ¥ÃæÌî±ÑÍº¡Ê61¡Ë¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖÉã¤ÏÄê´üÅª¤Ë¡ØÄ´»Ò¤É¤¦¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¤«¡Ø»£±Æ¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Ò¡¼¥Ò¡¼¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£Éã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤âÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö1·î4Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ç¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
2025Ç¯¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê½êÂ°¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸åÇÚ¤«¤é¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤ò´î¤Ó¡Ö¤¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢ËÍ¤¬1Ç¯¸å¤Ë¸«¤ë·Ê¿§¤òÎ®À±·¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶¦´¶¤·¤¢¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ºÇ¶á¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎ®À±·¯¤Ï¤É¤ó¤É¤ó´é¤Ä¤¤¬ÃË¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í¦¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
°Õ³°¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ë»öÌ³½ê¤Î±é·à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Þ¤À»ÒÌò¤À¤Ã¤¿Î®À±·¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Á°¡¢NHK¤Ç¤Á¤é¤Ã¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¢¤Î»þ¡¢¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é6ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤ÄÊý¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤Ç¼çÌò¤È¤¤¤¦Ì´¤Ï¤É¤ì¤À¤±±ó¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÄË´¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤ÏÂç¤¤ÊÌ´¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤«¤¬Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤êÁ´Éô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Ä¹´ü´Ö¤Î»£±Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃ»µ÷Î¥Áö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡ÖÈ¾Ç¯´Ö»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¸ª¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÅÓÃæ¤Ç¸ª¤ò²õ¤·¤¿¤Î¤ÇµÙ·Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤à¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Å¤¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤âÂè1ÏÃ¤Î»î¼Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡ÖÅÓÃæ¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë¡ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£À¸¤¤ë¡¢»à¤Ì¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±éµ»¤Î¿¶¤êÉý¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÄ½Õ³è·à¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ65ºîÌÜ¡£¼ç±é¤ÎÃçÌî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ËÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Ë¾®·ª½Ü¡¢Â¾¤Ë¤âµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÇòÀÐÀ»¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢ÂçÅì½Ù²ð¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢µÜùõ¤¢¤ª¤¤¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡£
¢§¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×À½ºîÅý³ç¤ÎNHK¾¾ÀîÇî·É¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ç¡¢ºÂÄ¹¡¦ÃçÌî¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Èà¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Êª¸ì¤òÍÂ¤±¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÇÐÍ¥¤À¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤¿¤¤¤¬¡Ë
1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë2·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£06Ç¯¥Õ¥¸·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·½É¤ÎÊìÊª¸ì¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡Ö¤æ¤È¤ê¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤«¡×¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡£±Ç²è¤Ï08Ç¯¡ÖÆá¿Ü¾¯Ç¯µ¡×¤Ç½é¼ç±é¡£¤Û¤«¡Ö50²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤À¤³¦¡×¡Öµã¤¯»Ò¤Ï¤¤¤Í¤§¤¬¡×¤Ê¤É¡£21Ç¯¡ÖÂè64²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡£NHKÂç²Ï¤Ï07Ç¯¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°Ê¹ß¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¡Ö¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡×¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£168¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£