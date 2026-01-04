今後さらに重要になりそうな「野田岩槻線」ボトルネック解消へ

埼玉県東部で2025年6月1日、国道4号のバイパス「東埼玉道路」が延伸開通しました。吉川市から鉄道空白地帯でもある松伏町まで3.8kmが開通したことで、県境を接する千葉県野田市などからも、日本最大規模のショッピングモール「イオン越谷レイクタウン」へ行きやすくなりました。

【早くできてほしい！】これが東埼玉道路と「野田岩槻線のバイパス」です（地図／写真）

その東埼玉道路は現在、松伏町からさらに春日部市の国道4号現道までをつなぐ事業も進捗していますが、これができると、一躍利用が増えそうな道路があります。県道「野田岩槻線」です。

野田岩槻線はその名の通り、野田市から松伏町を経てさいたま市岩槻までを結ぶ2車線の県道です。北の春日部方面へ大きく迂回する国道16号に対し、松伏からさいたま市、東北道方面をまっすぐ直結します。東埼玉道路の延伸区間とも接続する道路です。

埼玉県はかねて「東西道路」の不足が言われますが、この県道が貴重なのは、東埼玉道路のエリアと東北道方面を一気通貫で結んでいることです。これ以南のエリアでは、外環道下の国道298号に至るまで同種のルートはないに等しく、東西道路は川や国道4号現道などに阻まれ、どこかしらで途切れます。

このため、せっかく延伸した東埼玉道路も「国道4号のバイパス」としてはほとんど機能していないことが明らかになっています。次の延伸区間では、野田岩槻線が国道4号現道のみならず、東北道方面からのアクセスも担う可能性があります。

ただ、野田岩槻線には大きなボトルネックが存在します。東武スカイツリーラインの踏切です。

武里駅（春日部市）の南側にあるこの踏切は、ピーク時1時間あたり47分以上遮断されている「開かずの踏切」となっており、1日1万3000台を超える交通量で渋滞が慢性化しています。しかし、春日部駅周辺で行われている高架化工事の対象にはなっていません。

このため踏切の南側にアンダーパスを含めたバイパス（大場大枝線）を建設して、単独で立体交差化される計画となっています。工事は2024年度から始まり「約10年程度」と見込まれています。完成後、踏切は廃止される見込みです。

東埼玉道路の延伸が先か、東武線アンダーパスが先か、はたまた東埼玉道路と東北道方面を結ぶ別の東西軸がつながるのが先かはわかりませんが、“南北軸”に対する“東西軸”の不足はここにも顕在化しています。