「算数ってこんなに楽しかったっけ!?」

と話題沸騰中の書籍『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』は「超難関中学の算数問題をフルカラーでイラストをふんだんに使い、対話形式で解説する」という前代未聞の作りになっている。算数の本でありながら「AIにはできないこと」を裏テーマに作られたこの本の著者はDeNAでAIプロダクトマネージャー兼AIエンジニアとして活躍する菅藤佑太氏。菅藤氏はYouTuberとして4年間で840問もの中学算数入試を解説している。本記事はこの本の中から、東の雄、開成中学の問題を紹介する。キミは解けるかな？（構成／ダイヤモンド社・淡路勇介）

東の雄、開成中学の算数入試問題に挑戦！

先生：さぁ、開成の問題をやってみようか！ 実際の問題文はこんな感じだ。

点X、Yはそれぞれ円C・Dの中心とします。円Dの半径が4cmで、角Xの大きさが60°のとき、円Cの面積を求めなさい。ただし、円Cの半径は4cmより大きいものとします。（開成中 2013年）

小学生：小さい方の円Dの面積はわかるよ〜半径が4cmだから、4×4×3.14でしょ？ でも大きい方は半径わかんないじゃん〜

先生：そうだね、円は半径がわからないと面積が出せないから、半径を求めるために……補助線を引く！

小学生：やっぱり補助線なんだ！

先生：図形問題は、補助線を引かずに解ける問題はほとんどない、と言ってもいいくらい、補助線が大事なんだ！ そして補助線を引いたら、今までに習ったことで円C半径が求まるよ！

小学生：わかった！ ここだ！（下図）

先生：おしい！ とてもいいんだけど、この補助線を使って解くには、中学生の数学の知識が必要なんだ！ だからお父さんやお母さんは解けるかもしれない。解けるか聞いてごらん？

小学生：60°の角度を見たら、正三角形か正三角形の半分の直角三角形を考えるって前に言ってたから〜！

先生：そうなんだ！ その考えは間違ってないぞ！ それに補助線は、間違ってもいいからどんどん引いてみるのが重要なんだ！ 覚えておいてね！

小学生：先生が覚えておいて、って言うの珍しい〜。

先生：今回の問題のように、円に接する線を接線、接線が円に接した点を接点と言うんだけど、その接点と円の中心を結んだ線と、接線は垂直になるんだ。図で表すとこうだ！（下図）

小学生：60°と直角だ！

先生：そう！ 補助線は図形の中だけでなくて外に引いてもいいんだ！

小学生：こうってこと？

