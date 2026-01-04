2005年に廃線が決定した、のと鉄道。実際その跡地に行ってみると、駅名に驚くほど「波」の文字が使われていることがわかった。そして、近くの集落には「ドボドボ」と書かれた看板。これが意味するものとは…。のと鉄道には、能登で暮らす人の津波との歴史が刻まれていた。※本稿は、地図研究家の今尾恵介『ぶらり鉄道廃線跡を歩く』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。

自動車の普及によって

のと鉄道は役目を終えた

能登半島は奥が深い。

現在では金沢の北に位置する津幡駅から北上、能登の中心都市である七尾を経て穴水まで合計87.5キロがJR七尾線および「のと鉄道」によって運行されている（両者の関係は複雑なので省略）。

かつて列車は北海岸の輪島まで走っていたが、現在では穴水で切れているため、金沢から輪島へ行く人は特急バスを使うようだ。

のと鉄道の北端にあたる穴水駅からはかつて同鉄道の能登線が分岐し、半島の東端に近い蛸島駅まで61.0キロの支線として奥能登の生活を支えてきた。

元は国鉄であったがモータリゼーションの波に勝てず廃止候補となり、昭和63（1988）年からは第三セクターの「のと鉄道」として再出発したものの、残念ながら平成17（2005）年に廃止されている。

