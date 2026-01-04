１月１日／現地時間午後５時３０分キックオフ／プレミアリーグ第１９節／リバプール０−０リーズ／英国・リバプール／アンフィールド

英国ではプレミアリーグのシーズン折り返し地点となる第１９節が１日、４試合行われ、日本代表主将遠藤航（３２）が所属するリバプールはホームで日本代表ＭＦ田中碧（２７）所属のリーズと対戦。日本代表のボランチ対決が期待された試合だが、遠藤は怪我で欠場。田中もこの試合はベンチスタートとなった。

信じられないようなミスだった。前半３３分、今季のエース格となっているエキティケがゴール前わずかに２メートルの位置にいた。右サイドからフリンポンが放ったクロスをゴール方向に頭で押し込むだけだった。ところがエキティケが放ったヘディングはボールの来た方向に飛んで大きく枠外に逸れた。ゴールに流し込むより難しいプレーだった。

後半３６分にリーズのカルバート＝ルインがゴールを決めたかに見えたが、これは惜しくもオフサイド。結果的には５バックで最終ラインのスペースをなくしたリーズがリバプールの決定機をエキティケが不可解なヘディングで逸した場面だけに抑え込み、０−０で逃げ切った形になった。

ちなみにリバプールにとってはスロット政権となってからホーム初のスコアレスドローとなった。

田中はこの試合もベンチスタート。これでリーグ戦３試合連続でベンチからキックオフのホイッスルを聞いた。しかもピッチに登場したのは後半『６』と表示されたアディショナルタイムの２分目。ホームのリバプールが押し上げて、緊迫した場面でのサブ出場となったが、隊列を乱さず、貴重なパスカットも見せて、しっかりと守り切った。

試合が終わって１時間１０分後に記者団が待つ取材エリアに姿を見せたが、わずか４分間のプレーで終わり、「明けましておめでとうございます」と新年の挨拶をしたに留まり、チームバスに乗り込んで行った。