女優でモデルの田村純麗（すみれ、24）が3日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着姿を投稿した。

フィリピン・ボラカイ島を訪れ、透明なガラスカヤックに乗った白いビキニ水着ショットをアップ。「青春みたいな、毎日何が起こるかわからない、苦くて、ワクワクした日々を、大人になっても、過ごし続けられたらいいのに。そんな日々が、社会人になってからも続く社会であったらいいのに」と新年の思いをつづった。

さらに別の投稿では「お正月の想い出」と題し、おせち料理を披露した。色鮮やかな食卓の写真を添え「ママみたいに、もっともっと、いろんなお料理を作れるようになりたいなっ。ママの味を、もっともっといっぱい習得したいなっ」と向上心を記した。

田村は神戸市出身。出生地はシンガポール。香川大医学部臨床心理学科時代には同大ミスキャンパスコンテスト準グランプリ。現在は鳥取大大学院医学研究科に在学。芸能活動は子役として開始し、テアトルアカデミーモデルグランプリ審査員特別賞受賞。熱闘甲子園コカ・コーラCM出演。NHK朝ドラ「べっぴんさん」「わろてんか」出演。20年にYouTubeチャンネル「VioletV」を開設。25年にパリコレデビュー。特技は書道、ジャズダンス、バレエ、水泳。好きな食べ物は豚の角煮。身長155センチ。