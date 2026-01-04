1月3日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。1月4日（日）に中山競馬場と京都競馬場で行われる中山金杯、京都金杯の予想を公開した。

2026年の競馬が早くも開幕する中央競馬。動画冒頭では、京都金杯の本命馬に「トロヴァトーレ」を指名した。「トップハンデ、輸送とマイナスポイントがあるんですが、ハマーハンセンジョッキーにも大いに期待したい」とコメント。対抗には「キープカルム」を挙げ、「しらさぎステークスの勝ち方が秀逸」と、その勝ちっぷりを称賛していた。

続いて中山金杯の本命馬には、休養明けの「ニシノエージェント」を指名。「展開予想を繰り返した結果、この馬に辿り着いた」といい、「展開だけではなく中山実績も十分」と京成杯を勝利した実績にも着目。「坂道に強くかなりの適性を感じる」と評価した。

さらに「少し荒れる予想なので広く買っていく」と述べ、東西ともに1万円企画の買い目を披露。中山金杯については、馬連、3連複2頭軸で幅広い予想となった。動画を見た視聴者からは「これが一番のハンデ」、「今回は来そうな雰囲気あるな」、「今年初のボケェイ期待してます」、「1年の計は金杯にあり。今年も期待してます」などのコメントが寄せられ盛り上がりを見せていた。