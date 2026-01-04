¡Ú±àÅÄ¡¦¿·½Õ¾Þ¡Û¥é¥Ã¥¡¼¥É¥ê¡¼¥àÉü³èV¡Ä8ºÐÇÏ¤¬°ÕÃÏ¤Î²¡¤·ÀÚ¤ê
¡¡1·î3Æü¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¿·½Õ¾Þ¡Ê4ºÐ¾å¡¦¥À1870m¡Ë¤Ï¡¢ºûÅÄÃÎ¹¨µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´8¡¦Ê¼¸Ë¡¦¿·»Ò²í»Ê¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Ê¥à¥é¥¿¥¿¡Ê²´7¡¦Ê¼¸Ë¡¦ÀÐ¶¶Ëþ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¨¥¤¥·¥ó¥ì¥¸¥å¡¼¥à¡Ê²´6¡¦Ê¼¸Ë¡¦ºäËÜÏÂÌé¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:03.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç×¢À¥¹Òµ³¾è¡¢¥¤¥ó¥Ù¥ë¥·¥ª¥ó¡Ê²´7¡¦Ê¼¸Ë¡¦¾¾±ºÁï»Ö¡Ë¤Ï4Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²¼¸¶Íýµ³¾è¡¢¥Ø¥é¥ë¥É¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê²´7¡¦Ê¼¸Ë¡¦¿·»Ò²í»Ê¡Ë¤Ï5ÃåÇÔÂà¡£
¡¡¼ÂÎÏÇÏ¥é¥Ã¥¡¼¥É¥ê¡¼¥à¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¾¸°®¡£¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Áö¤é¤»¤ë¤È¡¢ÇÏ¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢3³Ñ¼êÁ°¤«¤éÁá¤á¤ËÆÍ¤Êü¤¹¡£4³Ñ¤òÀèÆ¬¤Ø·Þ¤¨¤Æ¤âµÓ¿§¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£¸åÂ³¤¬Ç÷¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¯¿Ù¤ÊÇ´¤ê¹ø¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤È¤«Éü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºûÅÄµ³¼ê¡£¿Ø±Ä°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¤Ä¤«¤ó¤À¾¡Íø¡£¿·»Ò²í»Õ¤â¡ÖÁ°Áö¤è¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¿ÉÊú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Âç¤¤Ê¾¡Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡¡42Àï21¾¡
¡Ê²´8¡¦Ê¼¸Ë¡¦¿·»Ò²í»Ê¡Ë
Éã¡§¥·¥Ë¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¼
Êì¡§¥µ¥¯¥é¥¹¥ê¡¼¥ë
ÊìÉã¡§¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥È
ÇÏ¼ç¡§ÌîÅÄÁ±¸Ê
À¸»º¼Ô¡§Ã«²¬ËÒ¾ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥é¥Ã¥¡¼¥É¥ê¡¼¥à
2Ãå¡¡¥Ê¥à¥é¥¿¥¿
3Ãå¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥ì¥¸¥å¡¼¥à
4Ãå¡¡¥¤¥ó¥Ù¥ë¥·¥ª¥ó
5Ãå¡¡¥Ø¥é¥ë¥É¥Ð¥í¡¼¥º
6Ãå¡¡¥Õ¥é¥Õ
7Ãå¡¡¥Æ¡¼¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ê¡¼
8Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥¯¥µ¥ó
9Ãå¡¡¥ß¥°¥é¥Æ¡¼¥ë
10Ãå¡¡¥¿¥¤¥¥Õ¥©¡¼¥¹
11Ãå¡¡¥Ù¥é¥¸¥ª¥¦¥Þ¥à¥¹¥³
12Ãå¡¡¥¥ó¥°¥ì¥¸¥§¥ó¥É