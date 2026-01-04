ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ラテアートに挑戦！ステンレス製フロッサー搭載【デロンギ】エスプレッソメーカー スティローザ「EC235J-W」をAmazonで今すぐチェック！

スクリーンショット 2025-12-23 224501


イタリア語でスタイリッシュという名を持つ「スティローザ」。お洒落な外観&シンプルな操作部を備え、ご家庭でエスプレッソを楽しむのに最適なエントリーモデル。

スクリーンショット 2025-12-23 224526


内部気圧最大15気圧の電磁ポンプとステンレス製ボイラーで、美味しいエスプレッソの抽出に最適な圧力＝9気圧（抽出時）と最適な抽出温度＝90℃を作り出す。

スクリーンショット 2025-12-23 224532


カフェで飲むようなカプチーノやカフェラテ、本格的なラテアートもご自宅で。お手入れも簡単でプロフェッショナルなステンレス製ミルクフロッサー。フロントパネルのダイヤル一つで簡単操作。

スクリーンショット 2025-12-23 225214


操作がシンプルで使いやすい。ダイヤル一つで電源のON/OFF、エスプレッソ抽出、スチーム余熱を簡単に切り替えることができる。