「治安がいい」と思う福井県の市ランキング！ 2位「勝山市」を抑えた1位は？【2025年調査】
安心して暮らせる街には、穏やかな雰囲気や地域のつながり、清潔で整った環境など、さまざまな魅力が詰まっています。犯罪が少なく、誰もが安心して外出できる街は、多くの人にとって理想の住まいといえるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜26日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「治安がいいと思う福井県の市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「以前訪れた際にとてものどかで治安はいい印象でした」（30代男性／長野県）、「ボードをやるために何度か宿泊したことがあるが、地元の人に親切にしてもらった」（30代男性／大阪府）、「地域に防犯隊が設置されており見守りを強化していると思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「恐竜を見に行った時、のどかな感じとゆっくりとした時間の流れを感じたから」（20代女性／神奈川県）、「文教都市というイメージがとても強い。駅前の雰囲気が素敵」（40代女性／静岡県）、「治安も良く子育てもしやすいランキングに輝いていて、住みやすさ抜群である。海と山の両方に囲まれているためどちらに遊びに行くにも好都合な場所である」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：勝山市／46票勝山市は、福井県の北東部に位置し、九頭竜川の上流部にある自然豊かな地域です。日本最大級の恐竜化石発掘地として世界的に有名で、福井県立恐竜博物館には多くの観光客が訪れています。山々に囲まれた盆地にあり、冬は豪雪に見舞われますが、その分、水資源も豊富です。大規模な観光施設がある一方で、地域全体が静かで、自然と共存する落ち着いた暮らしが営まれていることが、「治安がよい」という印象につながったと考えられます。
1位：福井市／77票福井市は、福井県の県庁所在地であり、中核都市です。九頭竜川水系に属し、古くから北陸の交通の要衝として栄えてきました。越前松平家の城下町であった歴史を持ち、現在も行政・経済の中心となっています。市のシンボルである福井城址や、一乗谷朝倉氏遺跡など、歴史的な名所も豊富です。北陸新幹線の延伸により、さらなる発展が期待されています。都市機能が集中しており生活利便性が高いにもかかわらず、地方都市特有の穏やかさが保たれている点が、多くの回答者から支持された理由と推測されます。
