Ê¡²¬»Ô¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¶¯²½µòÅÀ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¹¡×¤¬ÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¡¡Â¾¶¥µ»¤ä°ìÈÌµÒ¤Ë¤â»ÜÀß³«Êü¤Ç²ÔÆ¯Î¨¥¢¥Ã¥×
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Î¶¯²½µòÅÀ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¹¡×¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¤¬¡¢Â¾¶¥µ»¤â´Þ¤á¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÜÀß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³«Êü¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¿©»öÄó¶¡¤â»Ï¤á¤¿¡£2023Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢²ÔÆ¯Î¨¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯12·î25Æü¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÊ¡²¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤¬Í¼¿©¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅß¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Áª¼ê¤âÄê´üÍøÍÑ¡£U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤¬½µ¤Ë2²ó¡¢U¡½15¡Ê15ºÐ°Ê²¼¡Ë¤¬½µ¤Ë1²ó¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¤ËÍ¼¿©¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬3¿Í¾ïÃó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»ÆÃÀ¤äÇ¯Âå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£ÍÈ¤²Êª¤Ï¤Ê¤¯ÌîºÚÃæ¿´¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎÀ¤ä¼«Âð¤Ëµ¢¤ëÁ°¤Ë¤¹¤°±ÉÍÜ¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î°æ¾å¹§¹À¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢Îý½¬½ª¤ï¤ê¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ÏÇÑÉô¤·¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¡¼¥à¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎÎý½¬µòÅÀÀ×ÃÏ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Î²ÔÆ¯Î¨¤Ï30¡ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍøÍÑ¤ÏÂåÉ½¹ç½É¤Ê¤ÉÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ´Ø·¸¤¬Ìó8³ä¤Ç¡Ö¼ÒÆâÍøÍÑ¡×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÃåÇ¤¤·¤¿Æ±¶¨²ñ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¹»ö¶È¿ä¿Ê¼¼¤Î¾¾ÅÄÍº»Ë¼¼Ä¹¡Ê59¡Ë¤Ï¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï»ö¶ÈÀ¤â°²½¤¹¤ë¡£¡Ê»ÜÀß¤Î¤¢¤ë¡ËÊ¡²¬»Ô¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤È¤¤¤¦¼´¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÉáµÚ¤È¤ÎÆó¼´¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡×¡£J2ÂçµÜ¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·ÐÎò¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÂ¾¶¥µ»¤ä´ë¶È¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ï»öÌ³½ê¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÎý½¬¾ì½ê¤¬ÎÙ¤Ç¡¢Ì©¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ä¡¢¶áÎÙ»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Ê¤É¤¬½ÉÇñ¡£ÂçÁêËÐ¤Îï¤»³Éô²°¤â¶å½£¾ì½ê¤Î½É¼Ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Ï40¡óÄ¶¤Þ¤Ç¾å¾º¡£ÍøÍÑ¼ÔÆâÌõ¤âÂ¾¶¥µ»¤¬6³ä¡¢¥é¥°¥Ó¡¼´Ø·¸¤¬4³ä¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¹¤µ¤ó¤â»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ó¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÍýÇ°¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡×¤È°æ¾å¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡£¾¾ÅÄ¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÃÏ°è¤È¶¦¤Ë²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢²¿¤«¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ø¥Ï¥Ö¡Ù¡ÊµòÅÀ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ê¡²¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎàÀ»ÃÏá¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë