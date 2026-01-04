少子高齢化を背景に増え続ける「空き家」。火災・倒壊・治安悪化など様々なリスクを孕んでいますが、空き家活用は進んでいません。 その理由は、やはり“お金”の問題。修繕費・解体費などが高く、空き家が放置されているのです。 こうした中、国は「全国版 空き家・空き地バンク」の運用を開始。空き家のマッチングを促しています。また、「民泊」「リノベ」など新しい活用例も出てきているようです。 空き屋の解体費用はいくらなのか？「空き家・空き地バンク」とは？どのような活用例がある？日本総研・調査部の下田裕介主任研究員、ＮＰＯ法人・空き家サポートおおいたへの取材をもとにお伝えします。

右肩上がりで空き家増加…そのウラには「相続問題」

１１月に、大規模火災が発生した大分・佐賀関地区。実は、被害のあった約１７０棟のうち約７０棟が「空き家」でした。この地域では、４２００世帯のうち５６１棟が空き家（２０２０年度のデータ）だということも分かっています。

総務省によると、１９５８年以降、空き家数は右肩上がりで増加していて、２０２３年時点は過去最多の９００万戸を記録。都市部では団地・ニュータウンなどで増えているようです。

空き家増加の背景にあるのが「相続」の問題です。相続財産の構成比（２０２３年・国税庁）を見ると、最も多いのは不動産（土地・家屋）で、３６．５%を占めています。

＜相続財産の構成比＞

▼不動産（土地・家屋） ３６．５%

▼現金・預貯金等 ３１．５%

▼有価証券 １７．１%

▼その他 １１．４%

このように、相続は行われているものの「教育環境が整っていない」「住み慣れた地域を離れたくない」など、現役世代は教育・利便性を重視して実家に住み替えない傾向にあり、それが空き家増加につながっていると考えられます。

火災・倒壊・治安悪化…様々な空き家リスク

空き家には「火災・倒壊」「治安悪化」「景観悪化」「衛生問題」といった様々なリスクが。人命に関わる屋根やブロック塀の倒壊、空き家を拠点にした犯罪、ゴミ不法投棄などは「資産価値の低下」につながります。

関西の「空き家率」高い県は？

関西の空き家率を見ると、和歌山・徳島の数字が高く、全国ワーストとなっています。

＜関西の空き家率＞

▼滋賀 １２．１％

▼京都 １３．１％

▼兵庫 １３．８％

▼大阪 １４．３％

▼奈良 １４．６％

▼和歌山 ２１．２％

▼徳島 ２１．２％

▼全国平均 １３．８％

（総務省・２０２３年度）

高齢化・人口減少が進む地域や、実家を継がない人が多い地域ほど、空き家率が高くなっています。

やはりネックは“お金”…進まない空き家活用

なぜ空き家活用が進まないのか？空き家活用・相談に取り組む「ＮＰＯ法人 空き家サポートおおいた」によると、今回大規模火災があった佐賀関は、次のような状況に置かれていると言います。

▼佐賀関は海が近く魅力はあるが…利便性が低く移住希望者が見つかりにくい

▼持ち主が「無償で渡したい」と希望しても…見つからないこともある

その背景にあるのが、お金の問題。修繕には多額の費用がかかるほか、人件費高騰で解体費用も高くなっています。

＜空き家の解体費用の現状＞

▼広島・廿日市市（木造２階建て・２７．２５坪）

⇒ 約６０万円

▼神奈川・藤沢市（木造２階建て・４２．８９坪）

⇒ 約１２８万円

▼広島・尾道市（木造２階建て・５０．７２坪）

⇒ 約２６５万円

※クラッソーネＨＰを基に日本総研作成

道が狭く重機が入りにくい佐賀関地区では、解体費用が２倍以上に増える事例も。費用がネックとなり、所有者が解体を断念した結果、空き家が放置されているのです。

「空き家・空き地バンク」マッチング進む自治体の特徴とは？

こうした状況のなか、国は空き家の“認定方法”を変えるなど、対策を行っています。

▼「特定空家」（２０１５年〜）

放置すると倒壊等のおそれがある空き家

⇒勧告を受けると「固定資産税の優遇なし」

▼「管理不全空家」 (２０２３年〜)

窓の破損など管理が不十分

⇒勧告を受けると「固定資産税の優遇なし」

管理不全空家については、緊急代執行費用の徴収が可能に。危険な空き家を行政が取り壊す際、所有者からその費用を徴収することができるようになりました。

また、国交省は「全国版 空き家・空き地バンク」の運用を開始。参加自治体は１１２５、掲載物件は約１万８０００戸にのぼっていますが（２０２５年１１月現在）、空き家のマッチングが進む自治体・進まない自治体、それぞれに特徴があるということです。

＜マッチングが進む自治体＞

▼積極的に修繕費の補助や移住者のサポートを用意

▼専門家がサポートしている地域は成功しやすい

＜マッチングが進まない自治体＞

▼自治体職員の人手不足

▼相続や権利関係など専門知識不足

「民泊」「リノベ」など新しい活用例も

今後、空き家活用はどうなっていくのでしょうか？具体的には、以下のような活用事例も出てきています。

▼観光資源がある地域では…

⇒福祉施設・商業施設として活用

▼団地では…

⇒リノベ＋低家賃 若い世代が流入する成功例も

▼外国人向けでは…

⇒民泊に活用する動きも

日本総研の下田氏によると、空き家活用には「民間企業や地元ＮＰＯなどとの協力・連携が必要」だということです。

また、空き家サポートおおいたは「空き家を隣家や近隣の人が買いやすく、譲りやすくする制度を充実させる」ことが重要だと指摘。そうすることで、「点在する空き家をまとめ、待避所や小さな公園として使える空き地を作ることができる」と言います。今回火災のあった佐賀関地区は空き家が少なかったそうです。

最大の問題は「所有者の無頓着・無関心」

空き家問題の最大の課題は、「空き家所有者の無頓着・無関心」にあると言います。「住むわけでもない家の管理が面倒」「手続きに費用がかかる」といった理由で長らく放置してしまうのです。

一部の自治体では、ふるさと納税の返礼品として「空き家の管理サービス」を提供しています。

▼京都 舞鶴・綾部・京丹後

▼兵庫 香美町・朝来・養父・相生・南あわじ

▼和歌山 新宮 田辺

こうした制度を利用し、費用を抑えながら管理することも可能です。空き家には適切な管理が不可欠であると、所有者が問題意識を持つことが必要かもしれません。