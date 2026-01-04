◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（３日、後楽園ホール）観衆１２０５

全日本プロレスは３日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。

ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップは、王者・芦野祥太郎が関本大介と２度目の防衛戦。序盤から両者が持てるパワーのすべてをぶつけ合う肉弾戦は、白熱の名勝負に発展。ホールに喚声と興奮の渦が巻き起こる中、芦野のアンクルホールドを耐え抜いた関本が投げっぱなしジャーマン、ラリアット、そしてビッグバンカタストロフィでトドメを刺し王座初奪取に成功した。

関本はベルトを抱きかかえ「やっと、やっと出会えたよ、ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオン。芦野祥太郎、スゲェな。あの執念、ＨＡＶＯＣだろうがなんだろうが関係ない。素晴らしいじゃん。芦野祥太郎、素晴らしいじゃん。最高だよ。俺はいま、ＧＡＯＲＡ ＴＶのチャンピオンになれた。良かった。なんとか、なんとか、イテェ、足首、イテェけど、なんとかこのベルト取ったぞ。次、誰だ？ ネクストは誰だ？ でもこのＧＡＯＲＡ ＴＶ、たくさん防衛して、俺がＧＡＯＲＡ ＴＶの代名詞になってやる。またやってやるよ」と宣言した。

敗れた芦野は「関本大介は強い、強い！ だけど、今日は負けたけど、もう一回、もう一回やらせてください、関本さん。こういう試合できるの、いま日本中見ても俺たちだけなんじゃないですか？ 脳も揺れて、ベルトもなくなって、ザイオンとオデッセイもベルトがなくなって、ＨＡＶＯＣにはなにもなくなったと思ってるかもしれないけど。チーム、ブラザー、ファミリー、Ｗｅ ａｒｅ ＨＡＶＯＣ。ＨＡＶＯＣはこのまま突っ走る」とリベンジを誓った。