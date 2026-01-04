今回は、夫が家族より女友達を優先したエピソードを紹介します。

週末ぐらい、子供と遊んでほしいのに…

「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、夫が大学時代の女友達によく会っているのが、正直かなり嫌です。夫は『ただの女友達で、男友達と同じだから心配するな』と言いますが、そんなことあるのかと思ってしまいます。

それに夫は出不精で、週末に近くの公園に行こうと夫を誘っても、『公園なんて寒いだろ？ 風邪ひくから家にいようよ』と言ってきて、一緒に来てくれません。そこで仕方なく娘と2人で公園に行き、帰宅すると、夫は珍しくオシャレをし、髪形をセットしていたんです。

聞くと『俺、これから〇〇（女友達）と会うから』『どうせヒマだし』と平然と言っていて、あきれました。私と娘と公園に行くのを断ったくせに、女友達と外で会うのはいいのかと思いましたし、家族より女友達を優先する夫が許せませんでした」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2024年12月）

▽ この夫は、自分の発言が妻を傷つけている自覚はまったくなさそうです。妻だけではなく、娘さんもかわいそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。