リーグ・アン 25/26の第17節 リールとレンヌの試合が、1月4日05:05にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。

リールはオリビエ・ジルー（FW）、マティアス・フェルナンデス（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはブレール・エンボロ（FW）、カデル・メイテ（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）らが先発に名を連ねた。

14分にリールのアレクサンドロ・リベイロ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分に試合が動く。レンヌのリリアン・ブラシエ（DF）のアシストからプジェミスワフ・フランコフスキ（DF）がヘディングシュートを決めてレンヌが先制。

さらに56分レンヌが追加点。ブレール・エンボロ（FW）のアシストからクエンティン・メルラン（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レンヌが0-2で勝利した。

なお、リールは14分にバンジャマン・アンドレ（MF）に、またレンヌは30分にジェレミ・ジャケ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-04 07:11:04 更新