エルナンデス戦から6日

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人が2日、28歳の誕生日を迎えた。12月27日にサウジアラビアの首都リヤドで行われたスーパーバンタム級ノンタイトル12回戦では、WBC世界同級10位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0で判定勝ち。右目を腫らした激闘だったが、誕生日ケーキを前に笑顔を浮かべた最新ショットに「治ってきてて安心しました」の声が上がっている。

激闘から6日。中谷は2つのケーキを前に笑みを浮かべた。眼鏡の奥に見える右目の腫れはかなり引いた模様。「皆様明けましておめでとうございます！ 2026年もよろしくお願いします そして沢山のお祝いのメッセージありがとうございました。28歳も悔いなく突き進んでいきます！！ 感謝！感謝！」とつづり、Xに2枚の写真を投稿した。

12回を戦い抜いたエルナンデス戦では、ファンの間で「目の腫れ方やばい」「折れてないのかな」と心配の声が上がるほど、真っ青に腫れ上がっていた右目。最新ショットで回復具合が確認できたファンからは、安堵のコメントが寄せられた。

「目の腫れも引いてきて良かったです」

「目は大分治ってきましたね」

「腫れはだいぶ引きましたね」

「目の怪我も大分良くなっていて安心しました」

「目治ってきてて安心しました」

「腫れがひいてて何より」

「なんなんだこの可愛さ」

中谷は9月にWBC＆IBF世界バンタム級の2本のベルトを返上。エルナンデス戦が階級を上げた転級初戦だった。20勝（18KO）負けなしだった25歳のエルナンデスに初黒星をつけ、戦績を32勝（24KO）とした。



（THE ANSWER編集部）