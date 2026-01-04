2026年冬ドラマ「期待する主演俳優」1位は連ドラ初単独主演のなにわ男子・西畑大吾
文化の隔たりを超えるラブストーリーから裏社会をテーマにしたアクション、さらにK‐POP×スポ根の異色作まで興味がそそられる作品が出揃った2026年1月期ドラマ。クランクイン！では「2026年1月期ドラマで『期待の主演俳優』は？」と題したアンケートを実施。1位はドラマイズム『マトリと狂犬』（MBS・TBS系／毎週火曜25時58分）主演の西畑大吾だった。
【写真で見る】2026年冬ドラマ「期待する主演俳優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年12月18日〜12月22日の5日間で「2026年1月期ドラマで『期待の主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。1850名から回答があった。
ランキングの第1位に輝いたのは1月20日スタートのドラマイズム『マトリと狂犬』で連続ドラマ単独初主演を務める西畑大吾（なにわ男子）。このドラマは漫画『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（原作・田島隆、漫画・マサシ）を原作にしたアクションドラマ。麻薬取締官と刑事、双方からスパイになるよう持ちかけられた薬物の売人を主人公に、麻薬を巡って人々の狂気と欲望が交錯する姿を、スリリングな物語とハードなアクションで活写する。西畑が演じるのは“マトリと警察のダブルスパイ”というヒリヒリしたシチュエーションに追い込まれていく主人公・梅沢恭之介。かつては子役として人気を得たものの暴力事件→違法カジノで借金→闇バイト→プッシャーという絵に描いたような転落人生を歩んだ異色の主人公を、西畑は髪を金に染めて体現する。
これまでのイメージを覆すダーティな役柄で新境地を開拓する西畑には「アイドルとはかけ離れた役なので、どう演じるか楽しみ」「深夜放送ならではのものが見られそう」といった期待に加えて「そんな顔もできるの!? そんな声も出せるの!? と、予告だけでびっくり」「ギャップがあってかっこいい」などの称賛も集まっている。
