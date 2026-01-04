高井幸大はボルシアMGに期限付き移籍が決まった

イングランド・プレミアリーグのトッテナムに所属するDF高井幸大がドイツ1部ボルシアMGに半年間の期限付き移籍で加入することが決まった。

新天地で指揮を執るオイゲン・ポランスキ監督から加入早々に“ある要求”を受けたとして話題を呼んでいる。

昨年夏に川崎フロンターレからトッテナムへと完全移籍した高井は、プレシーズンに足底腱膜の負傷で長期離脱。すでに復帰を果たし、年末のプレミアリーグでベンチ入りは果たしていたが、公式戦出場はなかった。ワールドカップを控える重要なシーズンはこれから後半戦を迎えるなかで、2026年6月30日までの期限付き移籍でボルシアMGに加入することが決まった。

ボルシアMGの日本語版公式Xはチームを率いるポランスキ監督と高井のやり取りの様子を公開。指揮官は加入直後の高井に対して、「見せたい写真があるんだ」と1枚の写真の前へ。そこには両手でガッツポーズを作って喜ぶ日本代表FW町野修斗の姿が。「ゴールを決めたら彼のように喜んでほしいんだ。次にブンデスリーガでゴールを決めらたらな。成功を祈ってるよ」とニヤリと笑った。

監督からのこのユニークな要求に、ファンも反応。「町野みたいなゴールパフォって、高井くんにはなかなか無茶振り」「監督イケメン」「いきなりの無茶振り」「微妙にハードル高いな」「好き！！！ユニークな監督」といったコメントが寄せられていた。

ドイツで欧州デビューとなりそうな高井は大きな期待と共に、監督の“要求”に応えることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）