松本泰志は2025年に浦和に完全移籍していた

サンフレッチェ広島は1月3日、浦和レッズに所属していたMF松本泰志が完全移籍で加入することが決定したと発表した。

広島には2024年以来、1年ぶりの復帰となる。

27歳の松本は埼玉・昌平高から2017年にサンフレッチェ広島へ加入。2024年にはJ1リーグで36試合に出場し、3得点を挙げるなどレギュラーとしてプレーしていた。2025年に浦和レッズに完全移籍。29試合3得点と主力として活躍していたが、異例の1年での“出戻り”となった。

松本はクラブを通じて「本当に多くの方々のお力添えでこの移籍が実現しました。 特に、1年前に広島から去った自分に対して、戻ってこいといってくださった、久保会長をはじめとするサンフレッチェ広島の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。 その気持ちに応えるためにも、チームのために自分の全てを懸けて頑張ります」とコメントしている。

この電撃復帰にはファンも驚き。「おかえりなさいすぎる！！！！！」「本気で声出た」「今年最初のサプライズ！！」「マジで腰抜けた」「驚きすぎて新幹線ででっかい声出ちゃった」「最高のお年玉」「一瞬ウソかと思った…。こんな事が起きるんだな」と歓喜のコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）