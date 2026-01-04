¡Ö»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡×¥µ¥¤¥Ð¡¼Æ£ÅÄ¿¸¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¾®ÀîÎæ¤Ø¤Î½Ð»ñÎ¢ÏÃ¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡×¡Ô»ÕÄïÆÃÊÌÂÐÃÌ¡Õ
¡Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼Æ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¡Ê51¡Ë¤¬ ¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¾®ÀîÎæÂåÉ½¡Ê27¡Ë¤«¤é¤Î¡ÈÇº¤ßÁêÃÌ¡É¤ËÅê¤²¤¿Ìä¤¤¡Ö·¯¤Ï¡È¥¼¥í¥¤¥Á¡É¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÔËÜ²»ßÚÎö¤Î»ÕÄïÂÐÃÌ¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡2025Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¼ÒÄ¹¤òÂàÇ¤¤·¡¢²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¿¸»á¡£11·î¤Ë¤Ï¡Ø¾¡Éé´ã ¡Ö²¡¤·°ú¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡ÊÅÅ»Ò¹þ¤ß¡Ë¤¬Áá¤¯¤â10ËüÉô¶á¤¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£ÅÄ»á¤¬¼ÒÄ¹»þÂå¤ËÂÐÃÌ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¾®ÀîÎæ(¤ê¤ç¤¦)ÂåÉ½¤À¡£¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿Æ£ÅÄ»á¤È½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤¿¾®Àî»á¡£2¿Í¤¬ÂÐÃÌ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿½Ð»ñ¡¢¾å¾ì¤ÎÎ¢ÏÃ¤È¤Ï¡©(2025Ç¯2·î20ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹)
¡Ê¤Õ¤¸¤¿¤¹¤¹¤à¡¡1973Ç¯Ê¡°æ¸©»ª¹¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£97Ç¯¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¡£98Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÁÏ¶È¤·¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤·¤ÆÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ë
¡Ê¤ª¤¬¤ï¤ê¤ç¤¦¡¡1997Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯¤ËÎ©¶µÂç³ØÂ´¶È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2018Ç¯¤Ë¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£2024Ç¯7·î¤ËÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¡£ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤Ç¼ê·Ú¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ë
¾®Àî¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»Ô¾ì¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²¦Æ»¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤Î¤òº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤â¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤ÎËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤ÇÆ¯¤±¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥í¥ó¥°¥¿¡¼¥à¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤è¤ê°ìÁØ¡¢·Ð±Ä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤ä¤ëµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³ô¤Ï¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¸½ºß¤âÂè8°Ì¤ÎÂç³ô¼ç¡Ë¡£
¾®Àî¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÄº¤±¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¾ì¸å¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬º£¸å¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡£ËÍ¤â¤º¤Ã¤È¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Æ¡¢²¼¤«¤é²Ð¤ÇßÕ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Áö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£¾®Àî¤¯¤ó¤â¤â¤¦¸å¤Ë¤Ï°ú¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®Àî¡¡Ä¹¤¯³ô¤ò»ý¤Ã¤ÆÄº¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ì´¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ¡¡¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÎÎ°è¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿Íºà¶È³¦¤Î¿Í¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦½Ð»ñ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÊ¬Ìî¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
¾®Àî¡¡¤³¤ÎÁ°¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¤Î¾å¾ì¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¤Ë¤â¥¬¥é¥±¡¼¤Ç¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ë¡¼¥º¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤â°¤¤¤â¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤¢¤ì¤âÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤¿Ê¸½Õµ¼Ô¤ÎÏÃ¡£¼Â¤Ï¾®Àî¤¯¤ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¡Ö¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦ÊóÆ»¤âÍÆñ¤¤¡×¤È¡£
¾®Àî¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¡Ö¤½¤ì¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Î²ñ¸«¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤À¤¤¤Ö°ìÈÌÌ¾»ì²½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢·è¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡È»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¡ÈÆÍÁ³¤Î»Å»ö¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¡×¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Àî¡¡¤¤¤Ä¤«ÂÐÃÌ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤¬¡ÖÊ¸½Õ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ÅÄ¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¡£¤Þ¤µ¤«¤Í¡£
¡þ¡þ¡þ
¡ÔÂÐÃÌ¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¸ø³«Ãæ¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼·Ð±Ä¤ÎÈë·í¤Î¤Û¤«¡¢Åê»ñ¤Î¶Ë°Õ¡¢¼ñÌ£¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë½ÅÍ×À¡¢±ê¾å¤äSNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ»á¤«¤é¾®Àî»á¤Ø¤Î¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Â¾¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤ËÜ²»ßÚÎö¤Î¡È»ÕÄïÂÐÃÌ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡ÊÆ£ÅÄ ¿¸,¾®Àî Îæ,¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯2·î27Æü¹æ¡Ë