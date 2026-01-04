〈「高市外交は安倍外交を超える可能性も」安倍元首相のブレーン・中西輝政氏が説く日中対立“怪我の功名”3つの要因〉から続く

「中国ではいまも言論統制の下、多くの国民が監視や検閲を受けています。日本が対峙しているのは、常識が通じる国ではありません」

【写真】この記事の写真を見る（3枚）

中国研究が専門の東京大学教授・阿(あ)古(こ)智(とも)子(こ)氏（54）はそう断言する。





「本音での話ができない」中国

今回の日中関係の悪化を受けて、中国の知人からこんな声が寄せられました。

「家族から『日本に行けば何をされるか分からないからやめなさい』と迫られる」

「親世代は『日本で大地震が起きて大勢の死者が出ている』と本気で信じている」

中国ではあらゆる情報が錯綜し、情報統制の影響から逃れられない国民の間では、「日本は悪い国」という言説が蔓延しています。理由は習近平国家主席の下で、監視社会が作り出されたことです。SNSで政権批判をすれば、削除されるだけでなく、警察までやってくる。職場で処罰されるかもしれず、家族にまで危害が及ぶ恐れがある。だから本音での話ができない。メディアも一緒です。

「文化大革命」時代を彷彿とさせる現在の中国

現在の中国は、1960〜70年代の「文化大革命」の時を思い起こさせる状況が生じています。

毛沢東が先導した文革では、紅衛兵となった子どもが親を「反革命勢力」だと当局に密告し、吊るし上げる事態も起こりました。過酷な糾弾や迫害で、約2000万人もの死者が出た。

いまも当時の記憶が鮮明に残っている人は多く、彼らは権力に忠誠を尽くすしかないと考えています。

強い言論統制の背景にある「苦境」

強い言論統制の背景にあるのは、習政権が抱える苦境です。経済は不調で、軍では汚職が横行し、内政への不満は高まっている。それを制御するため、ガチガチの監視社会を作り上げた。

高市早苗首相の発言に激しく反応したのは、不満の矛先を政権ではなく「外敵」に向けさせ、国民を団結させたいという思惑でしょう。意図的に過剰反応しているのです。

《この続きでは、阿古氏が説く高市政権そしてメディアのあるべき姿、中国から日本に流入する人材をどう考えていくべきかなどについて詳述しています。記事の全文は「週刊文春 電子版」および「週刊文春 2026年1月1日・8日号」で読むことができます》

（阿古 智子／週刊文春 2026年1月1日・8日号）