ハライチ澤部、付き合うきっかけは妻から「好きって言っても迷惑じゃないですか？」
お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39）が、3日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『アベレー女 比べたがるオンナたち』に出演。妻と付き合うきっかけを明かした。
【写真】一輪のバラを持ち「愛する妻も…」澤部佑
同番組は「婚約指輪はいくらが妥当？」「何年付き合ったら結婚？」など、誰もが一度は気になったことのある“つい他人と比べてしまう瞬間”を切り口に、現代女性のさまざまな“平均値（アベレージ）”を徹底調査するもの。timelesz・菊池風磨、ハライチ・澤部をMC、YOUをご意見番に迎え、「新婚女性の気になる平均値を調査」というテーマから、“結婚5年以内のアベレー女”として朝日奈央、足立梨花、池田美優、大家志津香、信子（ぱーてぃーちゃん）、松井玲奈とともにトークを繰り広げていく。
婚約指輪、結婚式費用の話からプロポーズの話題に。澤部は「うちは、妻から来てくれて…」と話し始めると、菊池が「いいですよ、嘘は」とツッコみ。澤部は「ホントなんだ！」と強く言い、「『好きって言っても迷惑じゃないですか？』ってメールが着て…」と話すと、女性陣から「めっちゃいい！」と黄色い歓声があがった。
YOUが「ファン的なこと？」と聞くと、澤部は「ファンじゃなくて、もともと飲み屋で会ってる子で、何回か飲み屋で会っているのを繰り返していたら、ある日の朝『好きって言っても迷惑じゃないですか？』って」と照れながら回答。
ぱーてぃーちゃんの信子が、「それなんて返したの？」と聞くと、澤部は「別に迷惑じゃないですけどね…」とダンディに返信したと言い、すかさずYOUが「二枚目調やめて」とツッコんでいた。
