2025年の「新語・流行語大賞」年間大賞に輝いた高市首相の発言「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」（写真：アフロ）

（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

一般企業では志半ばの女性活躍推進、女性首相の誕生は追い風か逆風か

2025年10月の発足以来、高い支持率を保つ高市政権。注目度の高さを裏付けるように、2025年の新語・流行語年間大賞には、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と「女性首相」が選ばれました。

さらには、高市首相が身に着けているバッグやボールペンなどを購入して使ったりする“サナ活”現象が話題になるなど、国政のトップが女性となったことに新しい時代の幕開けを感じた人も少なくないかもしれません。

しかし、一般企業に目を向けると、女性活躍推進は志半ばです。管理職に占める女性の比率はいまだ低い状況が続いています。また、各家庭を見渡すと、大きな負担を抱えながら仕事と家庭の両立に悩んでいるのは大半が女性です。

これまでの政権においても、女性活躍推進は重要なテーマとして掲げられてきました。2026年4月からは改正女性活躍推進法によって、男女間賃金差異や女性管理職比率などの公表義務を負う対象企業が拡大されます。では、高市政権によって女性の活躍推進は加速し、働きやすくなっていくのでしょうか。

「働いて×5」と共に注目を集めたのが、「ワークライフバランスという言葉を捨てます」というフレーズです。さらに、予算委員会前の午前3時に首相公邸に入り勉強会を開いていたこと、質疑の中で睡眠時間が2〜4時間であると明かしたことなど、そのモーレツな働きぶりも話題になりました。

また、先の参議院選挙で自民党が「働きたい改革」を掲げていたことや労働時間規制の緩和を指示したとされる報道とも結びついて、「長時間労働を推奨しているのではないか」といった憶測も広がりました。

高市首相は折に触れ「働き過ぎを奨励する意図はない」と明言していますが、モーレツに働き続ける姿そのものが、活躍する人の象徴のような形で世の中に伝わってしまう懸念もあります。

その場合、女性活躍推進だけでなく働き方改革まで急減速し、過去へと引き戻すようなシナリオをたどることにもなりかねません。

仕事と家庭の両立負荷が生む「見えないキャリアの急勾配」

もともと、2019年から順次施行されてきた働き方改革推進法では、残業時間の上限規制や有給休暇取得の義務化など、働き過ぎを防ぐ施策に重点が置かれていました。長時間労働に対しては、健康を害したり過労死につながったりといった問題がクローズアップされ、かつては美徳とさえ見なされてきた価値観は変わりつつあります。

また、家庭との両立においても長時間労働は大きなハードルです。共働き世帯が増える中で、長時間労働ありきで設計されている職場環境は、仕事と家庭の両立に取り組む主婦層を中心とする女性たちに過度な負荷をかけてきました。

いわゆる正社員はフルタイムかつ時に残業もいとわないイメージがひもづいているため、仕事以外にも家事や育児、介護といった負荷がかかる女性にとって選択しづらい働き方に他なりません。いまは少なくなってきたとはいえ、結婚や出産というライフイベントを迎えた多くの女性が退職を余儀なくされてきました。

また、いまは結婚や出産をしていない女性であっても、自分の将来を考えた時に「もし結婚や出産をしたら、負担の大半を自分が背負うことになる」と想像せざるを得ません。職業キャリアを考えた場合、その負荷は女性にとって“行く手に見える急な上り坂”です。

正社員で働き続けようとした時、男性の前には平たんな道が続くのに、女性の前には急な上り坂がそびえているのが見える。すると結婚・出産か、正社員として働き続けるか、どちらかの道をあきらめなければならなくなってしまいがちです。そんな暗黙の了解によって形づくられた構造が、女性のキャリア形成を阻む大きな壁の一つとなってきました。

管理職への昇進についても同様です。より重い責任を負うポジションに就けば、仕事の負荷は増えることが予想されます。その行く手に家オペレーションの負荷も重なるという急勾配の坂も見えれば、管理職への道を回避せざるを得なくなって当然です。

フルタイム正社員でも仕事のタスク分解と再設計で“コア職務”は移せる

筆者が研究顧問を務めるしゅふJOB総研の調査では、それを裏付けるような結果が出ています。仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層に「いま最も望ましい雇用形態」を尋ねたところ「フルタイム正社員」と答えた人はわずか9.3％でした。

ところが、家庭の制約がなく100％仕事に時間を使える専業就労者であればどうか尋ねると、フルタイム正社員を望む人が43.3％へと4倍以上に跳ね上がります。回答した主婦・主夫層の95％は女性。その中には希望が二重構造になっていて、本当はフルタイム正社員で働きたくても望むことすらできない人がたくさんいるのです。

管理職についても然り。女性に管理職を希望するかどうか尋ねると「希望する」と回答した人は24.1％でした。しかし、専業就労者であれば「希望する」と答えた人は57.2％。行く手に見える急な上り坂の存在が、多くの女性の本当の希望を抑え込んでいるのです。

そもそも、家オペレーションの負担が女性にばかり偏っていること自体が問題ですし、仕事することだけが活躍でもありません。にもかかわらずワークライフバランスを捨て、モーレツに働く高市首相の姿は一歩間違うと、「行く手の上り坂を回避する女性に活躍する資格などない」という誤ったメッセージとして伝わってしまう懸念があります。

とはいえ、仕事をしているとどうしても多くの時間を費やさなければならない時はあるものです。クリエイティブ職や研究開発職など、仕事に没頭し続ける中で成果につながる鍵が見つかるような場合や、起業した事業を軌道に乗せようと悪戦苦闘している場合、少数与党としてスタートした高市首相の状況も当てはまるでしょう。

しかし、それらの仕事でも細かいタスクに分解していけば、無駄を洗い出して時間短縮できたり、一部のタスクを他の人材に任せたり、AIなどの機械で自動化して時間当たりの仕事密度を高め、生産性を向上させられる工夫改善の余地が見えてくる可能性があります。

パートタイムで働く人の多くはフルタイムで働く人以上に集中力を高め、退勤時間までの短時間で求められる成果を出して仕事を終えられるよう取り組んでいます。

フルタイム正社員しか担当できなかったコア職務でも、付随するタスクを切り離すなどの業務改革ができれば政府の骨太方針にも明記されている短時間正社員を導入しやすいはずです。高い集中力を発揮してパートタイムで働いていた人も、正社員として活躍する選択肢が生まれます。

共働き世帯が増え続ける中、女性活躍推進には仕事と家庭の両立を実現しつつ職場でも存分に力を発揮して、活躍に見合った給与を得られる仕組み構築が不可欠になってきます。

もし、高市首相がどこかで区切りをつけ、「これからはワークライフバランスをとりながら、首相としての責務をしっかり全うします」と改めて宣言すれば、今度は「行く手の上り坂を恐れる必要などない」というメッセージへと180度変わることになりそうです。

時代の流れは“家オペ”の主体意識を備える「一億総しゅふ化」へ

男性育休取得率の急上昇が象徴しているように、仕事と家庭の両立はもはや女性だけが抱える課題ではありません。時代の流れは、性別を問わず誰もが家オペレーションの主体意識を備える“一億総しゅふ（主婦・主夫）化”へと向かって進んでいます。

専業主婦が当たり前だった時代の夫たちは、仕事だけに専念できる専業就労者でした。ところが、いまや共働き世帯の方が多くなったにもかかわらず、夫の働き方は専業就労者のまま変わらないというのは矛盾しています。

性別問わず誰もが“しゅふ”となり得る時代に、行く手の上り坂を恐れずに済むようになった時に待ち受けるシナリオは、女性活躍が加速度を上げて爆進していくだけでなく、男性も含めた一億総活躍の実現です。

しゅふJOB総研で女性活躍推進について高市政権に期待するか尋ねたところ、女性の73.1％が「期待する」と回答しました。この数値だけで政権の評価が決まるようなものでは決してありませんが、菅政権の時は40.1％、岸田政権では28.6％だったことを考えると、驚異的に高い数値を示しています。

女性が首相になったからといって、女性活躍が推進されて働きやすくなるとは限りません。しかし、期待は高まっているようです。政治信条においては高市首相と相いれない人の中にさえ、希望を感じている女性が一定数いるという声も聞きます。

閣僚では片山さつき氏（財務大臣）、小野田紀美氏（経済安全保障担当大臣）、地方自治体では小池百合子氏（東京都知事）や吉村美栄子氏（山形県知事）、経済界ではDeNA会長の南場智子氏など、第一線で活躍する女性は枚挙にいとまがありません。そして、これまで男性だけで占められてきたガラスの天井を突き破った高市首相の誕生は、女性に向けられがちな「腰かけ仕事」「管理職に向かない」といった根強い偏見を打破する上で、これまでにない後押しになると思います。

一方で、労働時間の規制緩和を指示したとの報道が流れ、長時間労働を容認するのではないかといった懸念の声が聞こえてもきます。重要なのは高市政権のこれからの取り組みであることは間違いありませんが、女性活躍推進を加速させていくための土壌の温度は、これまでになく高まっていると言えるのではないでしょうか。

女性活躍推進を加速させていくための土壌の温度は高まっている（写真はイメージ、BaLL LunLa／Shutterstock.com）

筆者：川上 敬太郎