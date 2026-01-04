¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Â¼¾å½¡Î´¤ÎÈ´¤±¤¿2026Ç¯¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¡Ö¼«¼çÀ¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡2025Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬É÷·Ê¤È¤ÏÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤¬¤¸¤Ã¤¯¤êÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ê¤¦Îý½¬¡£Ä«¤ÎÎý½¬Á°¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¸á¸å¤Ë¤Ïµï»Ä¤êÎý½¬¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èµ¤¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁý¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÁª¼ê¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢¾¾»³¥¥ã¥ó¥×¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯£²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú°ì·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½é¤Î¼Â´¶¡Û
2026Ç¯¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È°ì·³¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡°ì·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÓ»³¡¡Æó·³¤Ç´ÆÆÄ¤ò£¶Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â´¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï£¸»þ²á¤®¤Ëµå¾ìÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï10»þ15Ê¬¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÓ»³¡¡¼«¼çÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾¾»³¤ËÍè¤ë»þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¡¢°ìÆü¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¼«¼çÀ¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê¶¯À©Îý½¬¤è¤ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ»³¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ëÁ°¤Ë¡¢Áª¼ê¤Ï¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤È2025Ç¯¤ÎÈ¿¾Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÌÌÃÌ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤³¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡£
¨¡¨¡¡¡¼ÂºÝ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¼¼ÆâÎý½¬¾ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ê¤É³Æ½ê¤Ç¡¢ÂÇ·â¡¢¼éÈ÷¡¢ÆþÇ°¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓ»³¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¼«¿È¤âÄ«¤Î£²»þ´Ö¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤¯¤Ë¶ì¾ð¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎý½¬¤ò»î¹ç¤Ç¤É¤¦À¸¤«¤»¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÁ´°÷¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Û
¨¡¨¡¡¡¥¥ã¥ó¥×£²ÆüÌÜ¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿Áª¼ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷¤Ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÊá¼êÅÐÏ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï³°Ìî¤Ç106»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓ»³¡¡Èà¤Î¤¢¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÅª¤Ë¤â¾ÍèÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢³°Ìî¤è¤ê¤â¥·¥ç¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡µÕ¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï»°ÎÝ¤ä³°Ìî¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜÀ±ºÈÁª¼ê¡¢À¾Â¼ÎÜ°ËÅÍÁª¼ê¤Ï¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï³°Ìî¤ËÀìÇ°¡£º£¸å¤Ï¡¢ÆâÌî¼ê¤ÏÆâÌî¡¢³°Ìî¼ê¤Ï³°Ìî¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃÓ»³¡¡¿ôÌ¾¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¥Áè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Èà¤é¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤Î¥×¥ì¡¼¤Î»ÅÊý¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¼¾å¡Ê½¡Î´¡Ë¤¬È´¤±¤ë·ê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ëµ¤¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤â¡©
ÃÓ»³¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ëç¿ô¤â½çÈÖ¤â¶¥Áè¤òµá¤á¤Æ¡¢Ã¯¤¬³«Ëë¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÆóÈÖ¼ê¤Ë¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤â¶¥Áè¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±üÀî¶³¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊµÜºê¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤µ¤»¡¢¾¾»³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓ»³¡¡Åê¤²¤Ê¤¬¤éÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¾æÉ×¤Ê¾õÂÖ¤ÇÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï2021Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤Ëµó¤²¤¿£¹¾¡¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï£´¾¡£¸ÇÔ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¿ô»úÅª¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤È¡£¾¡ÇÔ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾å¾º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£
