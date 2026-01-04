º£¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÂç¥Ö¡¼¥à¡ª¡¡¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦
À¤³¦Åª¤Ë¥Ö¡¼¥à¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à»Ô¾ì
¶áÇ¯¡¢³¤³°¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸»þÂå¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤¬¥È¥ó¥Ç¥â²Á³Ê¤Ç¼¡¡¹¤ÈÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¤³°¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¡£À¤³¦Åª¤Ë¥Ö¡¼¥à¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤¬º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó1²¯7000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú½©ÍÕ¸¶¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Íè½±¡ª¡Û
2021Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ç¡¢¥¼¥ë¥À¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤¬87Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9600Ëü±ß¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÏÅö»þ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤¬156Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯7000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÍî»¥³Û¤òµÏ¿¡£
¶¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¿·ÉÊÌ¤³«Éõ¤ÎÄ¶Í¥ÎÉ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à»Ô¾ì¡£
¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¼Â¤ÏZÀ¤Âå¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à³¦·¨»ö¾ð¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
2021Ç¯7·î¤ËÊÆ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¡£¿·ÉÊÌ¤³«Éõ¾õÂÖ¤ÇÍî»¥²Á³Ê¤Ï156Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯7000Ëü±ß¡Ë¡£¤³¤³¤«¤é¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¥Ö¡¼¥à¤¬µÞ²ÃÂ®¡ª
¡½¡½¸½ºß¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¶¡µëÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊµÒÁØ¤¬¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡½©ÍÕ¸¶¤ÇÃæ¸ÅPCÈÎÇäÅ¹¡Ö½©ÍÕ¸¶ºÇ½ª½èÊ¬¾ì¡£¡×¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤äÆ±¿Í¥½¥Õ¥È¤ò°·¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö²ÈÅÅ¤Î¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæÀî½¡Åµ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
ÃæÀî¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½±ß°Â¤¬¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎÃæ¸Å¥·¥ç¥Ã¥×¤Îºß¸Ë¤òº¬¤³¤½¤®¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤âeBay¤Ê¤É¤ÇÃæ¸Å¤Î¥Ï¡¼¥É¤ä¥½¥Õ¥È¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°ºî³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê½©ÍÕ¸¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡º£¤Ï¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡¢¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DS¤È¤¤¤Ã¤¿·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃÊÌÈþÉÊ¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹SP¡ÊÈ¢¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥«¥é¡¼¡Ë¤Ç¤â¡¢2Ëü9800±ß¤ÇÂ¨Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä»þ¤Ï1Ëü2800±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é2ÇÜ°Ê¾å¡£¤³¤ì¤¬¿·ÉÊÌ¤³«Éõ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ô½½Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¤Ê¤É¤Î·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Ï»ÅÆþ¤ì¤¿¤À¤±Çä¤ì¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¤Î²¯Ä¶¤¨¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï°Û¾ï²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â½½Ê¬¤Ë¹âÆÃæ¤È¸À¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¡ª¡¡¤Ê¤¼¡¢·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤¬¿Íµ¤¤Ë¡©
ÃæÀî¡¡¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹ñ¤äÃÏ°è¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤É¤Î¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¤âÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ³¤³°¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸À¸ì°ÍÂ¸¤¬¹â¤¤ÆüËÜÀ½RPG¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤Î¹ØÆþ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¿ôËü±ß¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Èº£¤È¤Ç¤Ï¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î»ÅÆþ¤ì´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡©
ÃæÀî¡¡¤½¤ì¤³¤½°ÊÁ°¤Ïà¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸1kg¢þ¢þ±ßá¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÌ¤êÇä¤ê¤Ç¡¢¥¿¥À¤ß¤¿¤¤¤Ê¶â³Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥½¥Õ¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ðÈÄ¤Î¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½éÂå¥Õ¥¡¥ß¥¹¥¿¤Ê¤ó¤Æ100±ß¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤±¤É10±ß¤Ê¤éÇä¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¥Ð¥é¤·¤Æ¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤À¤±¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥â¥Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ö¡»¡»¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ò3Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¶È¼Ô¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¥²¡¼¥à¥«¥»¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È»³¤Ç¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¢þËü±ß¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤À¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤Î1ËÜ¤À¤±¤Ç3Ëü±ßÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ïµ¶Êª¤âÅÐ¾ì¡£²ÈÅÅ¤Î¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤ÏÊ¬²ò¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆâÉô¤Î´ðÈÄ¤ò¸ø³«¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬µ¶Êª¤ÎÅÐ¾ì¡£¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë¤âµ¶Êª¤¬¤¢¤ë¡©
ÃæÀî¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£½é´ü¤Îµ¶Êª¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î°õºþ¤ä¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Î¼Á´¶¤Ê¤É¤ÇÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ³°´Ñ¤Ç¤ÎÈ½ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÉ´Ëü±ß¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¶¹â³Û¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤À¤È¡¢ÀµÄ¾Çã¤¤¼è¤ê¤Ëí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
·ë¶É¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¥·¡¼¥ë¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ò³«¤±¤Æ¤â²ÁÃÍ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆâÉô´ðÈÄ¤ò¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤ÇÅ¸¼¨¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ç³«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥â¥Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëµ¶Êª¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ï¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¥Ö¡¼¥à¤â½ªÎ»¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¥ì¥¢¤Ê¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£1980Ç¯Âå¤«¤é¤Î¥²¡¼¥à¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤â¤¦¤¹¤°70Âå¤Ë¤Ê¤ë¡£Å´Æ»ÌÏ·¿¤ä¥ß¥Ë¥«¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï½ª³è¤È¤·¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ëÊý¡¹¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÃÎ¼±¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ó¤Ê¤é¡¢Çä¤ì¤ó¡ª¡×¤È¤«¡¢Çã¤¤¼è¤ê¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÚÉü¹ïÈÇ¤â¥×¥ìÃÍÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ëµ¶Êª¤â!?¡Û
¸½ºß¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à³¦·¨¤Ç¤ÏàÉü¹ïá¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£³¤³°¤Ç¤Ï±ýÇ¯¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤ò´Ý¤´¤ÈÉü¹ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¢þ¢þ¥ß¥Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ä¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Éü¹ï¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¤Î¸ß´¹µ¡¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¤Î¼ãÌÚ°ìÍº¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¥Ö¡¼¥à¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ãÌÚ¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¶·Æ°²è¤ò¸«¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÀ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤ÏËÜÊª¤Î¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤è¤ê¤â¡¢±Õ¾½¤¬°ìÂÎ·¿¤Ç¤¹¤°¤ËÍ·¤Ù¤ë·ÈÂÓ·¿¤Î¸ß´¹µ¡¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬Æ±¿Í¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¸ß´¹¤Î¥½¥Õ¥È¤ò¿·µ¬¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î¸ß´¹¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È¡ª¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ±ýÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¤ÎÉü¹ïÈÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼ãÌÚ¡¡Éü¹ï¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤«¤é¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤ÎÉü¹ï¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
1980Ç¯Âå¡Á90Ç¯Âå¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥í¡¼¥ë¤Ë°¦¾Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¼ãÌÚ¡×¤Ê¤é¡ÖWAKACHAN¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆËÜÌ¾¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Éü¹ïÈÇ¤ÎÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖWAKACHAN¡¢²¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤Çµö²Ä¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀ©ºî¤¬ÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤ÎµöÂú¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÅö»þ¤Ï·ÀÌó½ñ¤¹¤é¤Ê¤¯À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤¬¸ß´¹µ¡¡£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¤Î¥½¥Õ¥È¤¬Í·¤Ù¤ë±Õ¾½°ìÂÎ·¿¤Î·ÈÂÓÍÑ¸ß´¹µ¡¤òÈÎÇäÃæ
º£Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥á¥¬¥É¥é¤Î¸ß´¹µ¡
Éü¹ïÈÇ¥½¥Õ¥È¤â¿Íµ¤¤ÇÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥×¥ìÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡ª
ÃæÀî¡¡¤¢¤È¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤âÅö»þ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»ñÎÁ¤¹¤é»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éü¹ïÈÇ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¼ÂÊª¤ò¼Ú¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ãÌÚ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎÉü¹ïÈÇ¤Ç¤¹¤é¥×¥ìÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤³°¤ÎEC¤Çµ¶Êª¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°¤¤¾õ¶·¤â´Þ¤á¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple¤Ï2024Ç¯¤«¤éiPhoneÂÐ±þ¤Î¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥¢¥×¥ê¤ò²ò¶Ø¡£App Store¤ËÂçÎÌ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Ãæ
Ãæ²Ú·ÏEC¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤Î·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¡£´°Á´Èó¹çË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Ï¥À¥á¥¼¥Ã¥¿¥¤¡ª
¡½¡½¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à»Ô¾ì¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2024Ç¯¤«¤éiPhone¤Ç¡¢ROM¥Ç¡¼¥¿²½¤µ¤ì¤¿¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥¢¥×¥ê¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡³¤³°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÃøºî¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÆüËÜ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æà¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥É¥á¥¤¥óá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¡¢°ãË¡¤Ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤äÀ½ÉÊ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¼Âµ¡¤Ç³Ú¤·¤à¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎROM¤Ç¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥¤¥¤Ã¤Æ¤ë¼ã¤¤¥³¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¡¼¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Íê¤à¤«¤é³°¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼ã¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÏÃÂêÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥àÀ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥²¡¼¥à¤¬Ê¸²½¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¾Úµò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥àÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¡£¤¿¤À¤·¡¢°ãË¡¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶Ø»ß¤Ç¤¹¡ª
