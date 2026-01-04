私には青い血が流れている

その血が久しぶりに騒いだ。「ドラゴンズ！15年ぶりのセ・リーグ優勝！」。収録は私の実況から始まった。

新年にふさわしく、「初夢が優勝だった」という想定の架空実況だ。私は2023年シーズンを最後に野球実況から遠ざかっている。

架空でも血が騒がないはずがない。思いきり叫んだ。実況で大きな声を放つ時、スポーツアナウンサーはアドレナリンとドーパミンが出まくる。





切れ味抜群「何を言っとるんだね！」

興奮と快楽。「そうそう、これこれ！」。思わず、にやけた。

1月4日（日）に放送する新春特番は、2025年のドラゴンズ名場面を選手が選び、ベスト3を本人が解説。

さらにそのVTRを見ながら、山田久志さんと英智さんが手元のボタンを押し、ツッコミを入れる番組だ。2人とも押しまくった。

山田さんは「何を言っとるんだね！」と言いながら、レジェンドならではの意見、指摘、分析を連発。切れ味は全く衰えていなかった。

“英智ワールド”全開に 血は騒ぎっぱなし

一方、英智さんは独特のテンポとリズムでワールド全開。ボケとツッコミの二刀流で暴れた。「そうそう、これこれ！」。



18年間務めた「サンデードラゴンズ」の司会進行の景色がよみがえり、血は騒いだままだった。

気付けば、1時間が経過していた。30分番組だ。明らかに収録が長引いている。さすがにスタッフから「ベスト3の部分はもう撮れましたので、次のドアラのコメントからは少し短めでお願いします」と指示が来た。

「ドアラの目はどこなの？」「だから、どこから見えてるの？」

ほどなくドアラの筆談インタビューのVTRが流れ始めた。その時だ。ピンポン！ボタンだ。山田さんだ。全員の注目が集る。



伝説のサブマリンがゆっくりと口を開いた。

「ドアラの目はどこなの？」



一瞬、時が止まった。



「だから、どこから見えてるの？」

ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。ドアラはドアラであり、着ぐるみの中の人が小さな穴から外を見るシステムじゃない。「何を言っとるんだね」と心の中で山田さんに一旦ツッコミを入れた後、急いで笑顔を作り、両手の人差し指を自分の目に向けて、努めて穏やかにこう言った。

「ドアラの目はここだよ～」

初夢が本当になりますように

もうその後の記憶はない。収録前半は興奮と快楽と懐かしさ、後半は動揺で血が騒ぎっぱなしだった。

「来シーズンもやりましょう」とスタッフは言った。もちろんだ。また山田さんと英智さんと楽しくドラゴンズを語りたい。記憶が飛ぶくらいの脱線も大歓迎。



そして、思う。「今年こそ名場面の第1位は優勝シーンであって欲しい」と。やはり私には青い血が流れている。

CBCテレビ「これがベストプレーでイイじゃん」司会 K・W（アナウンス部）

