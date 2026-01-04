▼CBCでは新型コロナワクチンの副反応問題などについて、2021年から取材を進めてきました。これまで放送した内容を複数回に分けて振り返ります。この記事は、2025年に放送したものです。

ワクチン接種後に全身の倦怠感や痛みに悩まされている20歳の女性がいます。

国の救済制度にも申請したのですが、それが1年半もの間放置されたままだったのです。一体何があったのか、実情を取材しました。

岐阜県関市に住む20歳の女性は、新型コロナワクチンの接種後、もう3年半体調不良が続いています。

（女性）

「接種の2、3か月後から股関節が痛くなって、痛み止めを飲んでも治らないし、MRIを撮ったけれど異常がなくて、痛みがある中生活していたら1月に一気に症状が出ました」

女性がワクチンを接種したのは2021年8月、高校2年の夏休みでした。

2回目の接種の数か月後に足が痛くなり、翌年の1月には全身に力が入らなくなりました。

食事を噛むだけで疲れる 体重は約10キロ減少

握力は右が0.5キロ、左が1.5キロにまで低下しました。

箸を扱うこともできず、食事にはフォークやスプーンを使いますが、噛むだけで疲れるため食べる量も減りました。



（女性）

「体重も10キロくらい病気になってから落ちました」

夜も眠れないほどの痛みが全身に

（大石邦彦アンカーマン）

「見た目は普通なので余計に周りの理解がないとか、そのギャップでつらい思いをしなかったですか？」



（女性）

「高校の時がそうでした。『元気だからできるでしょ』とか言われて…」

医師が作成した新型コロナワクチンの副反応疑いの報告書。女性の病名は「筋痛性脳脊髄炎」。

強い疲労感や脱力感が続く原因不明の病気で、「ワクチンとの因果関係を疑う」と明記されています。

（女性）

「ズキズキだったり…そんな感じの痛みが全身に。本当にひどいと夜も眠れないくらいの痛みだったりします」

女性は体のさまざまな場所に激しい痛みが起きる原因不明の疾患「線維筋痛症」も併発しています。

救済申請を1年半も放置していた岐阜・関市

（大石）

「身体障害者診断書・意見書には『両上下肢の著しい障害。原因となったのは筋痛性脳脊髄炎』と書いてあります」

（母親）

「この病気は治療法がないんですが、ずっと症状緩和の薬を飲み続けないと、痛くて、だるくて生活できない」



（大石）

「改善の兆しは見られないですか？」



（母親）

「改善の兆しは見られない。むしろ発症した時よりもちょっとひどくなっています」

障害の重さから、女性は障害者手帳1級の認定を受けました。



国の予防接種健康被害救済制度にも申請しました。ところが…

（母親）

「申請して1年半たつけど、と思って保健センターに問い合わせたら、『実は申請書類が出されていませんでした』と言われた」

関市は、女性の申請を受理した後、岐阜県に送らず1年半も放置していたのです。

他にも5人の救済申請を放置していた

なぜ関市は放置していたのでしょうか。



（大石）

「最初の段階でなぜ止まってしまったんですか？」



（関市の担当者）

「いろいろさかのぼって調査をしたのですが、最終（県に）出したという確認などができていなかったことが分かりました」

さらに関市は、他に5人の救済申請を同じように放置していたのです。

（大石）

「1年半放置したことについて、どのような思いなのでしょうか？」



（関市の担当者）

「申請された方々には申し訳ないとしか言えなくて、市ができることとしては早急に県への提出を進めましたし、本当に最短で見てもらい、国にも早急にという意見付きで出してもらえました」

救済申請は、患者自身がカルテなど必要書類を集めて市町村へ提出します。調査委員会の検討を経て、県、そして国へ送られ審査会で結果が出ます。



ワクチン接種後の体調不良を訴える患者の会が2023年から行った全国調査では、回答があった12府県の平均で審査結果が出るまで平均491日、1年4ヶ月余りかかることがわかりました。

女性のケースは速やかに国へあげられたということですが、結論はまだ先になる見込みです。

5分も立っていられず･･･ワクチンとの関連は？

女性の母親は、障害年金や、医療費の助成など、さまざまな手続きに追われています。



娘が健康な時には想像もしていませんでした。高校時代はバスケに打ち込み、休みの日は毎日のように自転車で出かけていた女性。

今は5分も立っていられず、日常生活は困難に。

高校は何とか卒業できましたが就職はできず、体調の良い日は障害者の就労支援施設に通っています。

（大石）「いま日々生活していて何が一番きついでしょうか？」



（女性）「自分がやりたいことができないことです」



（大石）「今、20歳ですが、本来はどんなことをしたかったですか？」



（女性）「本来は普通に働きながら友達と旅行へ行くなどしたかった」

CBCテレビ「チャント！」2025年放送より

