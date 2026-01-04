イギリス人の父と日本人の母を持つ青年が明かす「日本へようこそ！」と言われる悲しみ…悪気がないのはわかっているけれど

「いつか祖母の住む日本で」

2024年11月。ロンドン出身のライアンさん(仮名・25歳)は、スーツケースひとつで日本にやってきた。イギリス人の父と日本人の母を持ち、「いつか祖母の住む日本で暮らしてみたい」と思い続けてきたという。

「日本語をもっと話せるようになりたかったし、祖母と一緒に過ごす時間を大切にしたかったんです。日本の文化を生で体験したい、という気持ちも強かったですね」

ライアンさんは日本国籍を持ち、日本のパスポートも取得していたこともあり、ビザの心配もなく、比較的スムーズに仕事を見つけることができた。

英会話カフェからホテルのフロントへ

来日して最初の仕事は、都内の英会話カフェ。日本人のお客さんと英語で話しながら、彼らの英語力アップを手伝う日々だった。

「お互いの言葉や文化の違いについて話すのが楽しかったです。日本人の英語に対する真面目さや、間違えたくないという気持ちを肌で感じました」

数か月後、ライアンさんはシェアハウスに引っ越し、ホテルのフロントスタッフとして働き始めた。ここで興味を抱いたのは、日本の「敬語」だった。

「外国人のお客さんが来ると、私も日本人スタッフもフレンドリーに話します。でも、日本人のお客さんのときは、急に距離を取って丁寧モードになるんです。

言葉遣い、声のトーン、表情まで全部変わる。敬語って、ある意味すごい力を持っているなって思いました」

忘れられない事件が…

ホテルの仕事では、忘れられない出来事もあった。

「夜勤のとき、酔っ払ったお客さんが突然ズボンを下ろしてラウンジでお漏らししちゃって……その掃除をするのが私の担当で、本当に大変でした(苦笑)」

夜勤はつらかったが、職場の雰囲気は明るく、スタッフ同士の関係も良好だった。

「みんな仲良しで、堅苦しくなかったです。モダンなホテルでしたし、勤務シフトも自分で選べたので働きやすかったですね」

一方で不満もある。

「夜勤手当が時給1300円のプラス数百円増しだけで、正直『これだけ?』と思いました。生活リズムも崩れるし。日本の賃金水準の低さを実感しました」

「日本へようこそ」と言われてしまう悲しさ

暮らしの中で、少しだけ心に刺さる瞬間もあった。

「近所のお店で『日本へようこそ!』って満面の笑みで言われるんです。悪気がないのは分かっています。でも、私は日本国籍も持っていて、日本に住んでるのに、いつも『外から来た人』として見られてしまう。それがちょっと悲しいです」

見た目は確かに彫りが深く、ブルーアイのライアンさん。

「日本語で話しているのに、逆にカタコトの英語で返されることも多いです。英語じゃなくて日本語で話したいのにって思います」

しばしば遭遇したのが「外国人フリーズ(凍結)」(ライアンさん)。

「お店に入ると店員さんが私を見た瞬間に固まってしまう。『いらっしゃいませ』と言ってくれればいいのに、何か英語を話さなきゃと考えてしまうのでしょうか。こちらから日本語で話しかけると、とてもホッとした表情になりますね」

両親と日光に観光した際も、宿のスタッフは日本人の母にしか話しかけようとしないことがあったという。

日本の「紙文化」にもびっくり

もうひとつ、ライアンさんが驚いたのが日本の役所での手続きだ。

「本当にアナログですね。イギリスでは大体オンラインで完結するのに、日本は紙とFAXが現役。FAXなんて、イギリスの若者は見たことないですよ」

最近でも高市早苗首相が、未明に答弁準備のために勉強会を開催し、その理由として、議員宿舎のFAXが「だいたい10枚ぐらいで詰まる」「答弁書を受け取るすべがなかった」と説明したことが話題となったばかりだ。

とはいえ、ライアンさんは日本の生活そのものをとても気に入ったという。

「日本は清潔で安全。街を歩いていても安心感があります。毎日、納豆を食べ、夏祭りにもたくさん行きました。屋台で食べ歩きして、花火を見て……最高の思い出です」

