たった15分、しかも100円以下。おせち＆ご馳走に飽きた日は、焼肉屋さんのあのメニュー！

日本には、1月7日の朝に春の七草を刻み込んだ「七草粥」を食べる習慣がある。年末の忘年会やクリスマスから始まって、年明けはお節や新年会などご馳走が続いたあとの、お疲れ気味な胃腸には、消化にやさしい七草粥は五臓六腑にほっと沁みわたる。

とはいうものの、お節やお雑煮などが続き、和食の味に少し飽きてくる人もいるのではないだろうか。ましてやこどもが大喜びで「七草粥」を食べるとも限らない。別にもう1品作る手間だけはなんとしても避けたい…。そんなときにおすすめなのが、焼肉屋さんの締めとしてもおなじみの「クッパ」だ。

管理栄養士のもあいかすみさんによる節約レシピ『管理栄養士が本気で考えた！300円でとびきりおいしい 満足ごはん』で紹介されている「卵クッパ」はたった15分で完成し、1人分100円以下！

野菜やお米に水分をたっぷり含ませた「クッパ」は満足感があり、胃腸への負担も少なく消化しやすい。脂の乗ったスタミナ満点のカルビやハラミを堪能した後と同様に、お正月明けにもさっぱりと口直しができるはず。家計にもやさしく、家族の誰もが嬉しい一品を紹介する。

【卵クッパ】

調理時間：15分

費用：95円

◾️材料（2人分）◾️

卵…1個

大根…4cm

にんじん…1/4本

長ねぎ…1/4本

にら…5本

ごはん…200g

【A】※混ぜ合わせておく

・鶏がらスープの素…小さじ2

・しょうゆ…小さじ1

・塩、こしょう…各少々

・水…600ml

◾️作り方◾️

1大根は薄いいちょう切りにし、にんじんは薄い半月切りにする。ねぎは斜め薄切りにし、にらは3cm長さに切る。

2鍋に【A】、大根、にんじんを入れて強めの中火にかけ、大根とにんじんがやわらかくなるまで煮る。ねぎ、ごはんを加え、ひと煮立ちさせる。

3溶き卵を回し入れ、にらを加え、卵がふんわりするまで煮る。

エネルギー：223kcal タンパク質：7.1g 炭水化物：44.3g 脂質：3.1g

※値段、栄養価は1人分の数字です。

野菜は薄切り

著者であるもあいさんは、野菜を薄切りにすることで、ガス代の削減にもつながると話す。

「ガス代節約のため、野菜は火が通りやすいように薄切りにしてください。ニラは少量でも香りが高いので、調味料を抑えられます。さらに卵を加えることで、タンパク質を補うことができる上に、満足感はよりアップします。

また、注目は根菜類。価格変動が少ないため、節約しながら料理のボリュームアップができる食材なんです」

【もあいかすみ】

管理栄養士。1991年11月9日生まれ。10代のころ、ひどい貧血に悩んだことで、食べることの大切さを実感するようになり、栄養系の大学を卒業後、食品メーカーに勤務。全国チェーンのレストランや量販店など、幅広い業態のメニュー開発を手がける。その後、食品領域の広告プランナーを経て管理栄養士の資格を生かし、料理家研究家として独立。働きながら自炊した日々の経験と、毎日のご飯作りに取り入れられる簡単で美味しいレシピがInstagramで話題になり、フォロワーは108万人に。著書に『MOAI’s KITCHEN #OL仕事めし がんばらなくてもできる おいしい！ すぐレシピ』がある。

