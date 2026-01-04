スパムおにぎり好きは必見！飛田和緒さんが考案「朝食の定番」で絶品の焼き餅

「食べ方がワンパターンで飽きる」

料理家・飛田和緒さんの正月特別連載の第4回目。

お正月に欠かせないおせちとお餅。でも近年では、季節を問わず、お餅を食べる人が増えているそう。

2025年10月のNadiaの調査によれば、「お餅は季節を問わず、年中食べている」と回答した人が25.7%と、「正月3が日だけ」と答えた6％を大きく上回りました。

安価でボリュームがあり、調理も簡単。味付けもあんこにきなこ、納豆や雑煮と、甘系でも塩系でもイケるのに、「食べ方がワンパターンで飽きる」「余ってしまう」といった悩みも多く聞かれます。

食材としてのポテンシャルは感じつつも、活かしきれていない現状がうかがえます。

そんな「マンネリ問題」を解決しようと、1月1日よりお届けしている、飛田和緒さんの餅レシピ。著書の『お餅の便利帖』（東京書籍刊）から毎日ひとつ、ご紹介します。

1日「おかかじょうゆの磯辺巻き」、2日「梅干しの磯辺巻き」、3日「ピーナッツバター餅」に続き、4日目の本日はおかず巻き。

餅がのびてチーズのような食感になり、ホットドッグにだって負けません

正月料理に飽きた頃に、ぜひ試していただきたい一品です。

ソーセージの脂を吸わせた餅が香ばしい

ソーセージと餅の海苔巻き

ソーセージ3本は縦半分に切り、角餅2個とともにオリーブオイル少々をなじませたフライパンでこんがりと焼き、ソーセージにはこしょう適宜をふる。

餅にはしょうゆ適量をかけ、ソーセージをのせ、帯状に切った海苔で巻く。

ソーセージと餅の組み合わせは意外かもしれませんが、今やすっかり人気も定着したスパムおにぎりのようなイメージ。ソーセージとともに餅を焼き、香りと脂をしっかり吸わせて香ばしく焼くのが、おいしくいただくコツです。

「脂を吸わせながらこんがりと焼いた餅に、しょうゆをからめたら、ちょっと焼いて香りを出すの。ソーセージの塩気と香ばしくなった醤油の味があいまって、あと引くおいしさです」と飛田さん。

定番の磯辺焼きにちょっとだけ手を加えたら！料理家・飛田和緒さんのさらに美味しい「餅の食べ方」