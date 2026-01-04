何かあった？と女子にツッコんでもらえる冬休み明けの変化９パターン
冬休み明けは、学校や職場の女子に「なんか雰囲気違うね」と言ってもらうチャンスです。どんな変化を見せると、女子の視線を集めることができるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「何かあった？と女子にツッコんでもらえる冬休み明けの変化」をご紹介します。
【１】冬なのにむしろ日焼けした
「スキー焼けなのか、ハワイなのか、気になります」（20代女性）というように、肌の色が極端に変わると、「どこに行ってきたの？」などとその理由を聞いてもらえそうです。ヤケドのような痛々しい姿にならぬよう、日焼けオイルやローションを使って綺麗に焼くようにしましょう。
【２】痩せて精悍な顔つきになった
「カラダが引き締まって、少しイケメンに！」（10代女性）というように、休み中の運動の成果に気づいてもらえることもあるようです。もしダイエットに挑むなら、休み前と後で見た目に差が出てくるくらいまで頑張ってみてはいかがでしょうか。
【３】髪型を大幅に変えて印象が変わった
「短髪になって、もさい感じがなくなった」（20代女性）というように、冬休み中は見た目のイメージを変えるのにピッタリのタイミングでしょう。新しい髪型には自分でも違和感を抱くことがありますが、休みの前半に切りに行くと、休み明けには落ち着くかもしれません。
【４】ファッションのイメージが変わった
「少し垢抜けた感じがしました」（10代女性）というように、休みの間に新しいオシャレに挑戦して、センスを磨くのもよさそうです。色使いに気を配ったり、適切なサイズを選ぶようにするだけで、こなれた印象を与えられそうです。
【５】メガネをコンタクトレンズに変えた
「なんでこれまでメガネかけていたの？って感じ！」（10代女性）というように、メガネ男子のコンタクトレンズ姿に「キュン…」とする女の子もいるようです。コンタクトのメンテナンスに自信がない人は、休み中に少しずつ慣らしておくといいのではないでしょうか。
【６】吸っていたタバコを止めた
「近くに行っても臭くなくなった」（20代女性）というように、臭いに敏感な女性に「禁煙したこと」を気づいてもらえる場合もあるようです。本気で止めるつもりなら、時間のある休暇中に専門医のもとで禁煙治療を受けてみてもいいかもしれません。
【７】お金を稼いで気前よくなった
「冬休み中に短期のバイトをしたらしく、いろいろオゴってくれた」（10代女性）というように、金回りが良くなった男性に一目置く人もいます。休み中にすることがないのなら、アルバイトなどに精を出してみてはいかがでしょうか。
【８】勉強や仕事でいきなり成果を上げた
「模試の上位成績者に名前が出ていて驚いた」（10代女性）というように、水面下で努力した結果を出せると女の子の注目を集めるようです。休み明けに差をつけたければ、他人がのんびりしている休暇中にこそ力を蓄えましょう。
【９】冗談を飛ばすなど、コミュ力が確実にアップした
「話してみると意外と面白い人だとわかってびっくり！」（20代女性）というように、長い休み明けは、物静かなキャラクターから変身する絶好のチャンスかもしれません。人との会話を自然と楽しめるようになるために、海外一人旅など、コミュニケーションせざるを得ない環境に身を置いてみてはいかがでしょうか。
冬休みの過ごし方ひとつで、女の子のリアクションが変わってくるようです。ダラダラ休むのがダメとは言いませんが、せっかくならできるだけ自分にとってプラスに働く過ごし方をしたほうがいいかもしれません。（外山武史）
