スキル以前の教養を身につけるなら「新年は論語を読みなさい」数ページで挫折するのを防ぐおすすめ攻略本5選

「そろそろ『論語』くらいは読んでおかないと」。そう思って挑戦してみたものの、結局、理解できないまま挫折してしまった……。そんな人はきっと多いだろう。『そろそろ論語 物事の本質がわかる14章の旅』の著者、浅田すぐる氏が、いま『論語』を読むべき理由と、理解を手助けしてくれる関連書を5冊、厳選して紹介する。

スキルやノウハウよりも前に"ウツワ"レベルの学びを

私はこれまで10年超にわたって、10冊以上のビジネス書を出版してきました。組織コミュニケーションやプレゼンテーション、資料作成法や問題解決手法、等々。主にビジネススキルに関する本を出し続けるなかで、60万人以上のビジネスパーソン読者と接点をもつことができています。

10年単位でこの世界を定点観測し続けるなかで、見えてきたことがあります。多くのビジネスパーソンが、うまく言語化こそできないものの、心の奥底で「ある悩み」を抱えていました。それをヒトコトで言語化すれば、「“スキルやテクニック”レベルのことよりも、“ウツワ”レベルのことを学ばなきゃ」。

ここでいう「ウツワ＝器」とは、スキルを学ぶ以前の、そもそもの「学び方＝学習姿勢や学習観」であったり、「なぜ、このスキルについて学ぶ必要があるのか」を自分なりに納得するための、ベースとなる仕事観やキャリア観、さらには時代認識や社会認識などを意味しています。

加えて、こうした認識を得るためには、もっと抽象度の高い歴史観や人間観レベルの学びも多数必要になってくるでしょう。

要するに、「ウツワ＝器」とは「教養的な学び」のことであり、これがないと、どんな有用なスキルやノウハウを学んだとしても、その意味や意義、カンドコロがピンとこないため、学習者の頭や心のなかで、学んだノウハウの優先順位があがってきません。

その結果、有益な本を読んでもすぐに忘れてしまったり、評価の高い手法であるにもかかわらず、役立てられないままで終わってしまう……。

学びには、“スキル”レベルと“ウツワ”レベルの2種類があり、後者の学習機会が不足していることについて、多くの社会人学習者が潜在的に悩んでいる。あなたにも、同じような問題意識や課題感があるでしょうか。

なぜ、いま『論語』を読むのか？

私がビジネス書を出し始めた2015年頃は、このような話をしても、全く聞く耳を持ってもらえませんでした。それがここ数年、明らかに潮目が変わってきたと感じています。

というのも、まさにウツワ部分をカバーしてくれるような人文書ジャンルの書き手たち（最近は“令和人文主義”などと呼称されたりすることもあるようです）が、ビジネスパーソン向けに本を書いたり、ネット上で情報発信を行うようになってきたのです。

彼ら彼女らが提供するメッセージやコンテンツを通じて、「スキル以前のウツワ＝教養レベルの学び」をキャッチアップする社会人学習者が増えてきている。その結果、ビジネス書が語るスキルの意義や意味について深いところで理解し、適切に自身の仕事やキャリアに活かせる人も増えていくのだとしたら。

日本のビジネス環境の効率性や生産性を少しでもマシにしたいと考えて奮闘してきた身として、これは非常に喜ばしい傾向だと感じています。

こうした時代の変化を踏まえ、私自身も、従来のスキルやテクニックではなく、ウツワレベルの話をする機会が増えてきました。そのなかで多くの社会人学習者が興味を示してくれた本が、『論語』でした。

ウツワレベルの教養的な学びを得ようとなった際、多くの日本人が「とりいそぎ押さえておかなければ」と考える本が『論語』であり、近年は『論語と算盤』で有名な渋沢栄一が一万円札の肖像になったことも影響しているのでしょう。

「まずは『論語』」「とりあえず『論語』」「いっぱしの大人として、そろそろ『論語』くらいは読んでおかなきゃ」と感じているビジネスパーソンが増えているようです。

ただ、だからといっていきなり『論語』を読んでも、多くの人が内容を理解できず、ほんの数ページ読むだけで眠たくなってしまう……。主宰している社会人向けの学習コミュニティで『論語』を扱った際にも、こうした率直な感想がたくさん聞こえてきました。

そこで、ここからは『論語』について解説している本の中から、私自身、とても多くの学びを得ることができたと感じている作品を、厳選して紹介していきます。

『論語』を学ぶならこの5冊！

1冊目は、『論語物語』（下村湖人、河出書房新社）です。

タイトル通り、『論語』の各文章を縦横無尽に組み合わせ、魅力的なショートストーリーに仕立てた物語集です。

『論語』を読んでいるとなぜ眠たくなってくるのかといえば、『論語』自体に脈絡がないからです。「学びの話」から始まったはずが、次の文では唐突に「人間関係の話題」になり、そこからさらに次の文では、なぜか「政治のメッセージ」に移ってしまう。

そもそも『論語』は、最初から最後まで、話の筋を追いかけながら読むような本ではありません。そこで、『論語』の各メッセージを組み合わせて物語化し、一人でも多くの人に『論語』を身近に感じてもらいたいとの願いから編まれたのが、『論語物語』です。80年以上にわたって読み継がれている名著となります。

2冊目は、『生きるための論語』（安冨歩、筑摩書房）です。

先ほど、「学びの話をしていたはずが、次の文では唐突に人間関係の話題になり、そこからさらに次の文では、なぜか政治のメッセージに移ってしまう」といったことを書きましたが、これは『論語』の冒頭3文のことを指しています。岩波文庫版の『論語』から、書き下し文を引用しておきます。

子の曰わく、学びて時にこれを習う、亦（ま）た説（よろこ）ばしからずや。朋（とも）あり、遠方より来たる、亦た楽しからずや。人知らずして慍（うら）みず、亦た君子ならずや。

『生きるための論語』は、私たち現代人が無理なく『論語』を理解できるような解釈を提示してくれる本です。たとえば、上記について、『生きるための論語』では以下のような解釈になります。

先生が言われた。何かを学び、それがある時、自分自身のものになる。よろこばしいことではないか。それはまるで、旧友が、遠方から突然訪ねてきてくれたような、そういう楽しさではないか。そのよろこびを知らない人を見ても、心を波立たせないでいる。それこそ君子ではないか。

このように、できるだけ理解・納得しながら『論語』の言葉に触れていきたいのであれば、『生きるための論語』は非常にオススメです。

たまには「変化球」も

3冊目は、『孔子伝』（白川静、中央公論新社）を挙げておきたい。

「文は人なり」といった読書の格言もありますが、その本の著者の「人となり」がわかれば、数段深く、また速く読むことができるようになります。

一方で、多くの現代人が孔子に抱いているイメージといえば、「高齢者や目上の人を大切にすること」「上司の命令や指示をよく聞きなさい」といった、道徳的なお説教の総本山に君臨している人といった認識なのではないでしょうか。

加えて、道徳的に正しいことを求めてくるラスボスみたいな人物なのだから、孔子自身、さぞかし清廉潔白で、もはや聖人レベルの人なのだろう。素朴にそう捉えている社会人学習者が多いのではないでしょうか。

そんな人ほど、ぜひ『孔子伝』を読んでみてください。孔子は、成功者ではありません。むしろ、敗北者です。そして、敗者であるからこそ、豊かな思想を後世に残すことが可能となった。そんな孔子像について学ぶことができます。

私自身、20代の頃にこの本を読むことで、孔子の人となりを根本的にアップデートすることができましたし、そのおかげで、『論語』の各言葉が、従来よりもはるかに心に響くようになっていきました。

ここまでを読んでみて、「もしかすると、自分は孔子の人物像について根本的に勘違いしているかもしれない」と感じた人ほど、真っ先に触れてほしい名著です。

ただ、「ちょっと読むのが大変だ」と感じる読者も多いかもしれないので、4冊目は変化球として漫画を紹介します。『孔子暗黒伝』（諸星大二郎、集英社）です。

この漫画に出てくる孔子の人となりも、「道徳的な聖人」という多くの現代人が抱きがちな孔子像とは異なるイメージで描かれています。

ヒトコトで言えば、「学び続ける人」としての孔子であり、多くの弟子を抱え、教える「先生・師」というよりは、とにかく学ぶことが好きで、あくなき探求を続ける「学者・学徒」である。そんな孔子の「人となり」に触れることができます。

漫画なので気軽に読むことができる一方、「1970年代の『週刊少年ジャンプ』には、こんな漫画が連載されていたのか！」と驚愕しながら触れてもらえばと思います。

『論語』の歩き方をガイド

最後の5冊目は、拙著で恐縮ですが『そろそろ論語 物事の本質がわかる14章の旅』（日本実業出版社）を紹介させてください。

実は、これまでに紹介した4冊の本は、全て『そろそろ論語』のなかでも触れたり、引用したりしています。加えて、さらに10冊以上、別の『論語』解説の名著もピックアップしています。

また、『そろそろ論語』では、タイトル通り「そろそろ」『論語』くらいは読んでおかないととなった際、そもそもどうやって『論語』を読み解いていけばよいのか。『論語』とどう付き合っていけばよいのかについても、「『論語』の歩き方」と題して、5ステップで懇切丁寧にガイドしています。よろしければ、手に取ってみてください。

以上、今回ご紹介した5冊の本に触れてもらえば、間違いなく『論語』は攻略できます。スキルレベルの学びに限界を感じているビジネスパーソンはもちろん、「もう年齢も○○才になるし、そろそろ『論語』くらいは読んでおかないと」と感じている全ての人にとって、今回のガイドが良いきっかけとなれば幸いです。

ブックガイド記事をもっと読む→「この本読まずして2025年は終われない」豪華作家・読書家が厳選《これが私のベストブック》

【もっと読む】「この本読まずして2025年は終われない」豪華作家・読書家が厳選《これが私のベストブック》