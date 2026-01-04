安倍元総理は「存立危機事態」についてどう悩んでいたのか…激論バトルを繰り広げた公明党元幹部の回想

「リアリスト」だった安倍元総理

平和主義を掲げる公明党はこれまで右傾化する自民党の「ブレーキ」役を担ってきた、とされる。たとえば、安倍晋三政権下で集団的自衛権を一部容認した安保法制では、3ヵ月にわたって自公間で議論を重ねたという。

公明党元国対委員長の漆原良夫氏がこう振り返る。

「'15年の平和安全法制（安保法制）では、自民党と大変なバトルになりました。もともと安倍さんは（友好国が攻撃されたら日本も反撃できるとする）フルの集団的自衛権論者なのですが、我々は、集団的自衛権は絶対に認められない立場です。それを強く主張したところ、安倍さんは公明党の意向をちゃんと汲んでくれましたね。

最終的に、日本と密接な関係にある他国に武力攻撃が発生し、これによって我が国の存立が脅かされる場合、必要最小限の実力を行使できるという規定になりました。存立危機事態ですね。

私たちとしては、個別的自衛権を限界まで拡張したという認識です。これで安倍さんは納得してくれたんですよ。落とし所を考えながら交渉する安倍さんは、徹底したリアリストでした」

公明党と自民党の共通点

公明党と自民党は、保守という根っこの部分で共通点があったと漆原氏は言う。

「大衆に根ざす公明党は、保守政党でもあります。ただし、自民党と主張が完全に一致しているわけではない。平和を非常に重く見る政党と、国防を重く見る政党が互いに中和していくというか、結構バランスよく収まってきたんです。自民党は公明党に不満を持っていたかもしれませんが、しかし公明党によって中道に留まってきたと言えるのではないでしょうか。

今は公明党が連立を解消し、自民党は互いに国家観が一致する日本維新の会と組んだから、歯止めが利かなくなりそうで不安です」

今後、自民党はどういう政策を展開していくのか。『権力の核心 「自民と創価」交渉秘録』（小学館新書）などの著書がある帝京大学法学部教授の柿粼明二氏はこう見る。

「たしかに公明党は『ブレーキ』役でしたが、完全に止めるのではなく、程度を和らげるような存在でした。たとえば、今回の台湾有事をめぐる存立危機事態についての高市早苗総理の答弁を、自民党がまだ公明党と連立を組んでいたら防げたかというとそれはできなかったでしょう」

改めて総理の答弁をめぐる問題を整理しよう。台湾を自国の領土と見なす中国は「一つの中国」原則のもと、将来的に完全な統一を目指している。その際には武力行使の可能性も排除しないとする。

「ブレーキ」のなくなった高市政権は外交・安全保障をどのように展開していくのか。後編記事『日中関係は悪化する一方へ…高市総理が理解できなかった「自公政権」での公明党の役割』へ続く。

「週刊現代」2026年1月5日号より

