2026年のNHK大河ドラマは3年振りに戦国時代を舞台にした『豊臣兄弟！』。主人公・秀長の人物像、そして兄・秀吉との関係はどのように描かれるのか。静岡大学名誉教授で文学博士の小和田哲男氏と、今作の時代考証を担当する駿河台大学教授の黒田基樹氏が豊臣兄弟の知られざる素顔を語り合った。

弟・秀長の「おもてなし術」

黒田：豊臣秀長の資料はこれまであまり整理されていませんでした。今回、NHKから『豊臣兄弟！』の時代考証のお話が来たことをきっかけに、秀長に関する資料を可能な限り収集し、検討しました。改めて秀長の役割がいかに重要であったかということに驚きました。小和田さんは、1996年の大河ドラマ『秀吉』の時代考証を担当されましたね。

小和田：はい、当時は堺屋太一さんの原作（『秀吉〜夢を超えた男〜』）があり、これにかなり寄せて物語が作られました。

黒田：秀吉の武功などを描いたいわゆる『太閤記』をベースにした作品では、秀吉がなんでもひとりでやってのけたように記されているのですが、多くは秀吉を神格化するための物語です。

小和田：当時、私も自著の中で、秀長は秀吉の"黒子"だと表現していたのですが、最近は少し見方を変えました。秀長は黒子ではなく、兄・秀吉の分身、2人でひとりといった存在だったようです。

黒田：秀吉はもちろん天才的な武将だったのですが、支配を広げていく過程で常に秀長の存在があった。彼の大大名たちとの巧みな折衝や情報収集能力がなければ、秀吉は天下人になれなかったかもしれません。

小和田：同感です。そうした意味でも、秀長は大河ドラマの主役に据えるのに相応しい人物と言えるでしょうね。

黒田：秀吉は、徳川家康をはじめ、織田信雄、毛利輝元、大友宗麟など、錚々たる大大名を従属させるのですが、その外交面の交渉を秀吉の名代（代理人）として担当したのが秀長でした。

小和田：それぞれが諸国の大大名なので、相手が秀吉であっても簡単には頭を下げたくない。秀長が取り持つことで"では協力しようか"と、態度を改める。そうした役割を担っていたようですね。

黒田：そのためのおもてなし術もすごい。例えば、毛利輝元らを籠絡するにあたって、秀長は本拠の郡山城（奈良県大和郡山市）に彼らを招待します。この時、秀長自身が城下まで出迎えに行き、茶の湯などで接待しました。

さらに大坂に移動して、ここでは秀吉による接待が行なわれるのですが、当然秀長も同席しています。秀吉の人たらしエピソードは後世の創作で、秀長こそが人たらしだったと言えるでしょう。

小和田：一方で、毛利が機嫌を損ねて政権を離脱するようなことになれば大変です。折衝役はかなり気を使ったようですね。

黒田：輝元たちを接待した後は、さすがの秀長も気疲れしたようです。小早川隆景と一緒に有馬温泉に浸かって養生しています（笑）。また今で言う"報連相"も徹底していた。秀吉は最終的な判断は全部自分でやりますが、そのためにも情報収集が欠かせなかった。

小和田：そうですね。正確に判断するためには、細かな情報が必要です。これを逐一報告するのも秀長の仕事でした。

黒田：秀吉は家臣が勝手なことをすると怒ります。怖いから、報告を怠る人間も出てくる。ところが秀長はどんな小さなことに思えても、逐一報告をあげた。こうしたこともあって、秀長は秀吉に厚く信頼されていた。

小和田：だからこそ、2人でひとつの"2方面作戦"を担えたのでしょう。織田信長の命令で毛利氏を攻めたいわゆる中国攻めのときに残された資料では、秀吉は播磨国（兵庫県西部）とその隣、備前・備中あたりを主に制圧するために動き、秀長は但馬国（兵庫県北部）の方を任された。

山陽側を秀吉、山陰側を秀長。兄弟の役割分担がうまくいったのは、あらゆる意味で秀吉の秀長に対する厚い信頼があったからでしょう。

秀長亡き後の暗黒時代

小和田：武闘派・前田利家と頭脳派・秀吉の対決。これまでそういった捉え方がされてきましたが、今回の『豊臣兄弟！』では、少し異なった秀吉像が描かれているそうですね。

黒田：ある資料には、秀吉は弓や槍を使い、城攻めでも信長の家中で目立つ存在だった。といった記述が出てきます。今までの秀吉像は「人を殺すのは嫌い」だとか、「腕力が弱い」といったものでしたが、これは後世に語られる言わば小説的なキャラクターです。実像はもっと武闘派だった。『豊臣兄弟！』ではそうした部分も描かれる予定です。

小和田：天正19年（1591年）に、秀長は数え年52歳でこの世を去ります。病死でした。それ以降、順調だった秀吉政権に陰りが見え始めます。私は秀吉の「暗黒事件」と表現しているのですが、千利休や、甥っ子の豊臣秀次が切腹させられたのも、秀長が亡くなってからです。

黒田：文禄の役（朝鮮出兵）が失敗したのは、家臣である小西行長や加藤清正が秀吉に対して、嘘の報告ばかりをあげたからだと言われています。秀長が生きていたら、あるいはこれを見抜いたかもしれません。

小和田：秀吉は慶長3年（1598年）に数え年62歳で亡くなります。老衰ですね。そして大坂夏の陣が慶長20年（1615年）です。この年に、大坂城が攻め落とされ、豊臣政権が潰えます。秀長が亡くなってから24年後です。彼が生きていれば、もしかしたら豊臣政権はもっと長く続いたのかもしれません。

黒田：最終的に豊臣政権が壊れるのは、いわば内部分裂ですよね。秀吉は絶対君主だったのですが、今で言う合議制をとっていました。

小和田：何か問題が起これば、側近や譜代大名が意見を出し合って、結論を出し、それを秀吉に報告して裁可を仰いでいた。しかし秀長が亡くなり、報告の役目を担える人材がいなくなってしまった。実際の人心掌握は秀長が握っていた部分が大きかったということです。

黒田：秀長がいることで機能していた合議制でしたが、彼が失われたことで機能不全に陥ってしまった。これが豊臣政権崩壊の真実と言えるかもしれません。

小和田：歴史にイフは禁物ですが、もし秀長がもっと長生きしていたら、また違った太閤記が生まれたことでしょうね。

