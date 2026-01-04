¤«¤Ä¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¡ÖÌ±¼ç²½¤Ø¤ÎÌ´¡×¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä½¬¶áÊ¿¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¹á¹Á¤¬Ê¨¤¤¤¿¡¢²þ³×ÇÉ¤ÎÉã¤¬À¸¤ó¤ÀÂç¤¤Ê´üÂÔ
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò½¬¶áÊ¿¤Î¡Ö°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡×¡Ä¡ÖÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡×¤ò¤¹¤¹¤°Æ®¤¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢³«ÌÀÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿½¬Ãç·®¤òÉã¤Ë»ý¤Ä½¬¶áÊ¿¤¬¡¢¤Ê¤¼ÆÈºÛÅª¤Ê¡Ö¹ÄÄë¡×¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
※本記事は、川北稔著『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。
¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É
Áí½ñµ½¢Ç¤¸å¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿½¬¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤¬°¦¹ñ¼çµÁÅª¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Îº¢¤Ïº£¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Ì±¼ç²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¬¤ÎÉã¿Æ¡¢Ãç·®¤¬³«ÌÀÅª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÃæ¹ñ³×Ì¿¤Î¸µ·®¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£°ÛÏÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢À¯¼£²þ³×¤Ë¤âÇ®¿´¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢²þ³×ÇÉ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
½¬Ãç·®¤Ï1913Ç¯¡¢Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¤Îð¡À¾¾Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£10Âå¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¶¦»ºÅÞÁÈ¿¥¤ËÆþ¤ê¡¢³×Ì¿±¿Æ°¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¡£49Ç¯¤ÎÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ·ú¹ñ¸å¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎÌÓÂôÅì¤«¤éËÌµþ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢Éû¼óÁê¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯¡£
½¬¶áÊ¿¤Ï53Ç¯¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÌ¾Ìç¡×²ÈÄí¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¹âµé´´Éô¤Î»ÒÄï¤Ï¡ÖÂÀ»ÒÅÞ¡×¤ä¡Ö¹ÈÆóÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¸À¤¨¤ë¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¯¼£¼êË¡¤Ï¡¢³«ÌÀÇÉ¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ÎµÕ¤ò¹Ô¤¯¡£°ÛÏÀ¤òÉõ¤¸¡¢¸¢ÎÏ½¸Ãæ¤ÈÅýÀ©¤ò¶¯¤á¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ö¹ÄÄë¡×¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤È°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤¬Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤ÆÊÝ¼é²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö½é¤«¤é¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¸¢°Ò¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¡Ö¹á¹Á°ì¤Î·òÉ®¡×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿¸ÀÏÀ¿Í¡¢Îý²µï£¤Ï¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
²þ³×ÇÉ¤ÎÂ©»Ò
½¬¤¬¸Õ¶ÓÞ¹¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£10·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÂè17²óÅÞÂç²ñ¤ò·Ð¤ÆÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¡Ê¤³¤Î»þ¤Ï9¿Í¡Ë¤Î°ì¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢»ØÆ³ÉôÆþ¤ê¤·¤¿¡£
½¬¤Ï¤³¤Î»þ¡¢½øÎó6°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£ÅÞÁí½ñµ¤Î¸Õ°Ê²¼¡¢5°Ì¤Þ¤Ç¤Î5¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸½¿¦¡£¿·¤¿¤Ë»ØÆ³ÉôÆþ¤ê¤·¤¿4¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½¬¤¬É®Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¸Õ¤ÎºÇÍÎÏ¤Ï½¬¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬»ÙÇÛÅª¤È¤Ê¤ë¡£
½¬¤ÏÍâ08Ç¯3·î¤ÎÁ´¿ÍÂå¤Ç¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸«Î©¤Æ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿¡£Åö»þ¤ÎÇ¯Îð¤Ï54ºÐ¡£¹ñ²È¼çÀÊ¤ËºÆÁª¤µ¤ì¡¢5Ç¯¸å¤ËÂà¤¯65ºÐ¤Î¸Õ¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¼¡´ü»ØÆ³¼Ô¤ÎºÂ¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
4¥õ·î¸å¤Î08Ç¯7·î¡¢½¬¤ÏÉû¼çÀÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹á¹Á¤òË¬¤ì¤¿¡£1997Ç¯¤ÎÊÖ´Ô¤«¤é11Ç¯¡£Åö»þ¤Î¹á¹Á¤Ïµì½¡¼ç¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¹âÅÙ¤Î¼«¼£¡×¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2007Ç¯Ëö¡¢10Ç¯¸å¤Î17Ç¯¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤¬¹á¹Á¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÄ¾ÀÜÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤ÈÇ§¤á¤¿¡£°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯¹â¤Þ¤ê¡¢º£¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ±¼ç²½¤Ø¤ÎÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¡Ö¡Ø²þ³×ÇÉ¡¦½¬Ãç·®¡Ù¤ÎÂ©»Ò¡×¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£»ÔÌ±¤Ï¡Ö¼¡´ü»ØÆ³¼Ô¡×¤òÇ®Îõ¤Ë´¿·Þ¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢¹á¹Á¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÎÏ»æ¡Ö¿®Êó¡×¤Î¼çÉ®¤À¤Ã¤¿Îý²µï£¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
Îý¤Ï1951Ç¯¡¢¹á¹Á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¥ß¥Í¥½¥¿Âç³Ø¤Ç·ÐºÑ³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤òÆÀ¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¹á¹Á²Êµ»Âç¾¦³Ø±¡¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¤ÎÉû±¡Ä¹¤ä¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤Î¾åµéÀ¯ºö¸ÜÌä¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì±¼ç²½±¿Æ°¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¸ÀÏÀ³¦¤ËÅ¾¿È¡£90Ç¯Âå¤Ë¡Ö¿®Êó¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢2007¡Á10Ç¯¤Ë¤Ï¼çÉ®¤È¤·¤Æ·òÉ®¤ò¿¶¤ë¤¦¡£½¬ÂÎÀ©¤ÈÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÃæ¹ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Í³¤À¤Ã¤¿¡×¡£»³Áñ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Âð¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Îý¤Ï²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬À¯¼£¤Î¾Íè¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¼±¿Í¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ØÌ´¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
»°¸¢¹çºî
¨¡¨¡¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¹á¹Á¤Ë³«ÌÀÇÉ¤ÎÅÞÄ¹Ï·¤ÎÂ©»Ò¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡Öûç¾®Ê¿¤¬¡Ê1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¡Ë²þ³×¡¦³«Êü¿ä¿Ê¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢½¬Ãç·®¤Ï¶¯¤¯»Ù»ý¤·¤¿¡£´ú¿¶¤êÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é³§¡¢½¬¶áÊ¿¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÎÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¼«Í³¼çµÁÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Í¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶áÊ¿¤ÏÌ±½°¤Î´üÂÔ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¹á¹Á¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢»ÊË¡¡¢Î©Ë¡¡¢¹ÔÀ¯¤Î»°¸¢¤Ï¸ß¤¤¤Ë¡ÖÊ¬Î©¡×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¶¨Ä´¡×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö»°¸¢¹çºî¡×¤òÀâ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¹á¹Á¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾×·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£»°¸¢¤ÎÊ¬Î©¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»°¸¢¤Î¡Ö¶¨Ä´¡×¤òÀâ¤¯½¬¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¿®Ç°¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤â¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎý¤Ï¸À¤¦¡£½¬¤ò¡ÖÇ®Îõ´¿·Þ¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÏÂç¤¤¤Ë¼ºË¾¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¹á¹Á¤ËÍè¤Æ»°¸¢Ê¬Î©¤òÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ò½ä¤ê¡¢¹çÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö½¬¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï²þ³×ÀªÎÏ¤ò±¦ÇÉ¡¢ÊÝ¼é¤òº¸ÇÉ¤È¸Æ¤Ö¡£½¬¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤ÎÉû¼çÀÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ïº¸ÀÞÅô¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¿ä»¡¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ò½¬¶áÊ¿¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¡ÄÅê¹öÎò¤Ï4ÅÙ¡¢7Ç¯´Ö¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¡¢Æù¤òÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¡×¤«¤éÆÀ¤¿¡Ö¶µ·±¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¤Ê¤¼¡¢¹á¹Á¿Í¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ëÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
