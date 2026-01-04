「SAO」はなんの略？仮想世界が舞台の大人気ラノベ作品！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「SAO」はなんの略語？
「SAO」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、アニメ化・ゲーム化もされている大人気ラノベ作品！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ソードアート・オンライン」を略した言葉でした！
SAOとは、原作・川原礫氏による大人気ライトノベル『ソードアート・オンライン』シリーズのこと。
仮想現実（VR）ゲーム「ソードアート・オンライン」の世界で、ゲーム内での“死”が現実と直結するデスゲームに巻き込まれた主人公・キリトが、仲間と協力・奮闘しながらゲームの完全クリアを目指す物語です。
TVアニメとしては第3期（分割2クール）まで放送されており、その後も劇場版作品やスピンオフ作品、ゲーム、スロットなど、幅広いジャンルで多くのファンから愛されている作品となっています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
