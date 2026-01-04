「SAO」はなんの略？仮想世界が舞台の大人気ラノベ作品！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「SAO」はなんの略語？

「SAO」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、アニメ化・ゲーム化もされている大人気ラノベ作品！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。