「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今年最初のＪＲＡ重賞となる京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都・芝１６００メートル）と中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山・芝２０００メートル）の予想を公開した。

粗品は「一発目の重賞なので是が非でも当てたい」と強調した京都金杯の予想から披露。「ランスオブカオス、キープカルムとも悩んだんですが、今回はトップハンデでもトロヴァトーレを選びました」と９番枠に入った５歳馬を本命に指名した。

同馬は芝の重賞ホースだが、直近２戦はダートに路線を変更していた。「ポテンシャルはもともと高い馬で前走はダートで３着と二刀流の気配を見せたが、やはり芝馬だと思っています。トップハンデ、輸送とマイナスポイントはあるんですが、初めて走る京都競馬場は走法的にこの馬に合うと思っていて。手綱を握るハマーハンセン騎手にも大いに期待したい」と推奨理由を説明した。

対抗に選んだのは、「しらさぎＳの勝ち方が秀逸で、強いメンバー相手に内から見事な差し切りを決めた」という３番のキープカルム。買い目は馬連（９）から（１）（３）の２点と、３連複２頭軸ながしで（３）（９）―（１）（８）（１１）（１３）（１４）（１５）（１７）（１８）の８点を挙げた。

また、中山金杯では６番のニシノエージェントを本命に選んだ。「枠が出た瞬間は、人気の内枠３頭から本命を選ぼうと思っていたんですが、深堀していくうちに本命が変わった」と説明。展開予想や中山実績を踏まえ、今週から復帰する田辺騎手とのコンビに「ダービー後が長期休養で久々のレースになるんですが、この人気なら狙ってみたい。けが明けの田辺騎手と人馬ともに復活を飾ってほしい」とエールを送った。

こちらの買い目は、馬連（２）―（６）の１点にくわえ、３連複２頭軸ながしで（２）（６）―（１）（３）（５）（８）（９）（１１）（１２）（１３）（１４）の計９点と同２頭軸ながし（３）（６）―（１）（２）（５）（８）（９）（１１）（１２）（１３）（１４）の計９点を挙げている。

今回の予想にコメント欄では「今年こそは…と思ってしまうのが怖いところ」「ここで運試しします」「顔がリラックスしてるみたいで的中の予感」「ランスオブカオスいかなかったの意外やなー」「新年から厄を振り撒いてくスタイル嫌いじゃないよ」「曜日感覚取り戻させてくれるの神」「ガチ予想で嬉しい」「いつも深掘りじゃなくて墓穴掘ってるやん」「今年も始まった」「ニシノエージェント買おうと思ってたのに最悪や」などの反応が寄せられている。